MI SE KAO DRUŠTVO PLAŠIMO PROMENA! Zlatan Vidović s novim filmom na Festu, a sada je i UPRAVNIK pozorišta i ima VELIKE PLANOVE

Zlatan Vidović će se ove godine na 51. Festu publici predstaviti novim filmom "Ovuda će proći put" Nine Ognjanović. Banjalučki glumac za kratko vreme postao je jedno od najtraženijih novih lica u Srbiji.

U intervjuu za Kurir otkriva da je nedavno postao upravnik Gradskog pozorišta Gradiška, šta ga je iznenadilo u porodičnoj drami "Usekovanje", kao i detalje o drugoj sezoni serije "Pevačica".

Ponovo ste na Festu, s filmom "Ovuda će proći put". Ima li uzbuđena uoči premijere u ponedeljak veče u MTS dvorani?

- Lepo je vratiti se na Fest. Prošle godine sam imao film "Lihvar", a sada "Ovuda će proći put" i drago mi je što učestvujem u debitanskim filmovima mladih reditelja. Za mene je to posebna čast i odgovornost i siguran sam da će oni nastaviti svoj put, jer je reč o autorima čije vreme tek dolazi.

Snimali ste novi film u okolini Pirota, na mestu gde nema interneta i signala mobilnih telefona. Kakvo je to bilo iskustvo?

- Predivno iskustvo, jer nije bilo mobilnih telefona, Instagrama i Fejsbuka i samo smo radili i družili se. Bili smo okrenuti jedni drugima. Mislim da se u ovom filmu vidi ta timska igra. Snimali smo u Toplom Dolu na Staroj Planini. Predeli su fantastični, ali mi je bilo naporno jer sam paralelno radio "Oluju". Morao sam da budem na dva mesta i stalno u prevozu i automobilu. Mislim da Stara planina pruža odličan ambijent za slikanje.

Ulazite na pola filma i pravite pometnju. Koja pitanja otvara ova priča?

- Mislim da će otvoriti pitanje da li smo kao društvo spremni za promenu. Mislim da je to metafora i simbolika ove priče Nine Ognjanović. Ljudi se plaše promena, koliko god da loše žive, iako nemaju struje i vode, oni će biti uplašeni promena koje donose bolje stvari. Najlakše je biti u zoni komfora i mislim da je ovde put metafora za neki bolji život.

Kako ste vi odlučili da dođete u Beograd i promenite život iz korena?

- Ne može čovek ništa da odluči preko noći. Kod mene je posao to diktirao. Sada radim više u Beogradu nego u Banjaluci. Uživam i ne doživljavam to kao veliku promenu. Nekad bude naporno, ali trudim se da uživam u svom poslu.

Opet igrate s Janom Bjelicom?

- Igramo partnere i u seriji "Pevačica". Privatno smo dobri drugari, imamo mnogo zajedničkih tema i sličan smisao za humor i radujem se uvek kad je vidim u podeli u filmu ili seriji gde i ja igram.

Ulazite u film scenom sa Evom Ras.

- Bila mi je čast što sam imao priliku da radim sa živom legendom našeg glumišta. Ona je obeležila jugoslovensku kinematografiju. Eva ima specifičan izraz, a tu je bio i Svetozar Cvetković, glumačka gromada. Mislim da je dobitna kombinacija ovog filma što je okupio mladost i iskustvo.

Nije vam problem da kod studenata igrate i besplatno?

- Nije. Snimio sam mnogo studentskih filmova i to je jedna veoma plemenita stvar. Trudim se da se uvek odazovem njihovom pozivu, jer volim da upoznajem nove ljude koji imaju dobru energiju. Studenti imaju želje da se dokažu, pa ne daju ni meni da se uspavam, već se sam trudim da se iznova dokazujem.

Možete li da uporedite ovu ulogu sa onom iz "Usekovanja"?

- Imam sreću da igram mistične likove, reditelji me vide u tim ulogama. On ima svoje demone s drogom i pokušava da ih pobedi, a ovde sam stranac koji nagoveštava promene. Mislim da obojica unose zaplet u priče i to je za glumca zahvalno za igranje.

Ima li malih i velikih uloga i šta je teže?

- Nekad je teža uloga od dva dana snimanja nego glavna. Svaka ima svoje sisteme za otključavanje, a najbitnije je da je uloga dobro napisana.

Jana Bjelica ne voli da gleda film s publikom, već u svoja četiri zida. Da li vi sebe volite da gledate?

- Ne volim i lakše mi je da gledam film s publikom i vidim kako ona diše. Na Filmskim susretima u Nišu kad se prikazivalo "Usekovanje" bio sam veoma iznenađen reakcijama publike. Ljudi su se smejali i nagrađivali neke moje scene aplauzom i to mi veoma prija, kao neki adrenalinski šok.

Kakvi su vam planovi u 2023. godini?

- Posla ima mnogo. Znam da me čeka snimanje novog filma i serije. Postao sam nedavno i direktor Gradskog pozorišta u Gradiški i imao mnogo posla. Menjaćemo repertoar, vizuelni identitet i otvorenost prema drugim gradovima. Pripremamo pozorišni festival "Ljubica", koji se zove prema prvoj profesionalnoj glumici u Bosni Hercegovini. Radujem se i uživam kad radim, mene posao ne umara, već me čini srećnim.

