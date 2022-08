MOJ ŽIVOT NIJE ZANIMLJIV ZA FILM Zlatan Vidović o dve nove uloge: Film Oluja pružio mi je priliku da budem kao Rambo

Banjalučkom glumcu Zlatanu Vidoviću popularnost kod publike donele su uloge u "Dari iz Jasenovca" i "Pevačici". Dok u ovoj seriji tumači lik bivšeg policajca, u filmu o stradanju Srba u ozloglašenom logoru ima glavnu mušku ulogu i igra Mileta Ilića, oca male Dare. Ipak, sjajne role obeležiće mu i 2022. godinu, u novom filmu "Usekovanje", ali i u "Oluji".

Ostvarenje "Usekovanje" već je videla festivalska publika u Sopotu i Nišu, a biće prikazano i u Moskvi.

- Tužno je što se film povukao s Festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. A nije bio jedini. Verujem da se to više neće ponavljati jer ima mesta za sve filmove.

Kako biste nam približili priču Siniše Cvetića i Davida Jakovljevića?

- Reč je o jednom atipičnom scenariju. Priča je originalna. Kod Siniše i Davida mi se sviđa što svi glumci imaju prostor da se pokažu, a naravno Pavle Mensur vuče film. Mislim da su i druge kolege dobro iskoristile svoj prostor.

Kakva je vaša uloga?

- Igram čoveka koji dolazi iz Australije na slavu. On je bivši, lečeni narkoman i pokušava da izgladi stvari koji je napravio u prošlosti.

Nedavno ste završili snimanje filma "Oluja", gde imate zanimljiv zadatak?

- Tumačim braću blizance koji su dijametralno različiti. Jedan je pravoslavni sveštenik, a drugi bivši vojnik. On dolazi u vihor rata da pronađe brata koji je nestao sa suprugom. Dok traga za bratom, on to čini i za odgovornim za njegov nestanak. Bilo je potresnih scena, naročito su takvi bili susreti s majkom. Taj drugi lik, vojnik, pomalo je neki Rambo s teškom pričom.

Da li vas iznenađuju komentari na film koji još niko nije video?

- Odem na internet i pročitam ih, ali ne pogađaju me. To su sve Jutjub i Tviter ratnici. Mislim da će biti sjajan film i serija. Jovo Maksić i ja poznajemo dobro tu tematiku.

Bili ste i na nedavno završenom Sarajevo film festivalu. Šta ste radili tamo?

- Ne treba mi poseban povod za dolazak u Sarajevo. To je grad koji ima posebno mesto u mom srcu. Došao sam kao gost festivala da razgovaram sa svojim kolegama o novim projektima. Uspeo sam da spojim druženje, zabavu i posao, što je idealno.

Razmišljate li da jednog dana producirate neki film ili TV seriju?

- Moguće. Imam trenutno previše obaveza da bih se time bavio, ali poslednjih pola godine razmišljam da i ja krenem u producentske vode.

Da li biste nešto iz svog ličnog života radili kao priču za film ili seriju?

- Mislim da nemam previše zanimljiv život za film. Bavio bih se nekim socijalnim i društvenim temama, ali bez dnevne politike, i naravno, temama ljubavi. Ljubav je nešto što zavređuje pažnju.

