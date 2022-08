PRVI INTERVJU NAKON SVADBE BANETA TRIFUNOVIĆA: U Nišu osvojio nagradu publike, a evo šta kaže o VENČANJU i šta želi da uradi

Branislav Bane Trifunović se - na oduševljenje publike, ali i kolega - pojavio sa suprugom Tihanom Lazović na Filmskim susretima u Nišu i očekivano bio izglasan za umetnika pete večeri.

foto: Marko Smiljković

Glumac je predstavio svoj novi film "Gejm" Ane Lazarević, koji obrađuje temu migrantske krize.

- Film ne bi postojao da Ana nije duboko zašla u tu temu. Prvo je to bio dokumentarac, a onda se našlo novca da se snimi ovo ostvarenje u američko-srpskoj koprodukciji. Meni je izuzetno drago što sam bio učesnik tog eksperimenta jer smo radili sa stvarnim migrantima. Tu su bila četvorica momaka, od kojih su trojica već prešla granicu, a jedan je ostao tu s nama. Bio sam uključen u ceo projekat i puno smo razgovarali, družio se s njihovim porodicama, tako da sam shvatio njihov način razmišljanja i još puno toga - priča Trifunović.

foto: Marko Smiljković

On kaže da nije bilo lako raditi sa ovim momcima, ali ni teško, jer su oni imali uloge koje trenutno žive.

- Oni kad kreću da prelaze prvu granicu, to nazivaju gejm. Mnogi od njih su po nekoliko puta pokušavali da pređu granicu pa su ih vraćali. Njih trojica su uspeli, a Megdi je ostao s nama, uči ovde školu, uči s nama srpski i želi da ostane ovde. I iz tog ugla mi je nekako drago što su našu zemlju prepoznali kao onu u kojoj će provesti neko vreme. Ja sam čuo sve njihove muke i probleme.

foto: Marko Smiljković

Normalno, skoro uvek je u pitanju novac. Ukoliko ga imate, preći ćete granicu, a ako ga nemate, ostajete tu. Njih četvorica su mnogo muka prošli, dvojica su iz Jemena, dvojica iz Irana. To su velike daljine bez obzira na to kako se kretali. Ovde malo ljudi zna šta se dešavalo u Jemenu i zato bi ovaj film trebalo da govori o empatiji. Oni nisu hteli da krenu u gejm, to nisu želele ni njihove porodice. Mali Habib je, recimo, imao tri godine kad je krenuo preko granice. I uopšte, to su vrlo teške stvari za ljude - rekao je Trifunović.

Na novinarsko pitanje kako je protekla svadba, kratko je odgovorio: "Bilo je dobro, super i veselo." A na pitanje da li će sa suprugom na afterparti da bi se kucnuo čašicom s kolegama zbog svadbe, odgovorio je: "Ma kakav afterparti, želim samo da spavam."

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/ M. Smiljković

