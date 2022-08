KUĆA ZMAJA ZAVLADALA U SRBIJI: Najgledanija premijera u istoriji HBO! Od brojki u AMERICI će vas tek zaboleti glava! VAŠI UTISCI

HBO serija "Kuća zmaja" (House of the Dragon) imala je premijeru na HBO Max u Srbiji uz do sada najveći broj gledalaca nove serije ili filma na jednoj HBO striming platformi.

- "Kuća zmajeva" je postala daleko najveća premijera u istoriji HBO u Srbiji, oborivši sve prethodne rekorde za nov naslov. Broj gledalaca prve epizode nadmašio je sva očekivanja- izjavila je Mila Šijan, PR menadžerka HBO Max u Srbiji.

Prva epizoda "Kuće zmaja" došla je u HBO Max ponudu u 3 sata u ponedeljak ujutru, u 21 zemlji širom Evrope, uključujući nordijske zemlje, Holandiju, Centralnu i Istočnu Evropu, Španiju i Portugal. Velika potražnja na striming platformi počela je od ranih jutarnjih časova i dostigla vrhunac u ponedeljak uveče.

U SAD je premijera "Kuće zmaja" donela 10 miliona gledalaca na linearne kanale i HBO Max platformu u nedelju uveče, što je do sada najveći broj gledalaca nove originalne serije u istoriji HBO.

Radnja serije od 10 epizoda, zasnovane na knjizi "Vatra i krv" Džordža R.R. Martina, odvija se 200 godina pre događaja iz "Igre prestola" i donosi priču o Kući Targarjen. Nove epizode dolaziće u ponudu ponedeljkom, tokom narednih devet nedelja. U glavnim ulogama su Padi Konsidin, Met Smit, Olivija Kuk, Ema Darsi, Stiv Tuson, Iv Best, Sonoja Mizuno, Fabijen Frankel i Ris Ifans.

Džordž R. R. Martin je jedan od tvoraca i izvršnih producenata serije uz Rajana Kondala, koji je ujedno i scenarista i Migela Sapočnika, koji takođe potpisuje režiju. Izvršni producenti su Sara Hes, Džoslin Dijaz, Vins Gerardis i Ron Šmit.

Kako se vam dopala prva epizoda i da li ćete nastaviti da pratite hit seriju kuće HBO.

