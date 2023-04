OVACIJE ZA SRPSKI FILM U NJUJORKU: Američka premijera "Da li ste videli ovu ženu" OTVORILA VRATA svetskoj kinematografiji

Američka premijera filma "Da li ste videli ovu ženu" autora Matije Gluščevića i Dušana Zorića održana je na prestižnom festivalu New directors/ New films u Njujorku. Srpsko ostvarenje je prikazano u Muzeju moderne umetnosti MoMA i Walter Reade Theater (Lincoln Center).

Tom prilikom, premijeri filma su prisustvovali Marina Abramović i oskarovac Čarli Kaufman, scenarista filmova Being John Malkovich, Eternal Sunshine of the Spotless Mind i I’m Thinking of Ending Things.

Autori filma su nakon projekcija svog filma u Njujorku izjavili: „Uvek smo mislili da neko kome naš film nije smešan ne može na pravi način da ga doživi - na projekciji u MoMA po prvi put smo čuli da publika reaguje na neke stvari i detalje u filmu koji su i nama bili smešni dok smo ih pravili. Hvala njujorškoj publici na "lošem" ukusu!“

Producentkinja filma, Čarna Vučinić, je rekla da je velika čast što se jedan srpski film našao na listi najboljih debitantskih ostvarenja iz čitavog sveta i da ovo predstavlja jedno značajno dostignuće za celokupnu domaću kinematografiju.

Razgovori posle projekcije filma organizovani su u saradnji sa udruženjem Kontakt, Udruženje za podsticanje i istraživanje izvedbenih umjetnosti u BiH.

Povodom ove saradnje, Nataša Cvitanović, direktorka udruženja je rekla sledeće: "Zadovoljstvo nam je što smo ostvarili saradnju sa mladim umjetnicima iz Srbije koji se kroz svoj rad bave bitnim temama kao što je status žene u savremenom društvu u kojem i dalje dominira patrijarhat. Sigurna sam da ovaj film nikoga ne ostavlja ravnodušnim i divno je što će publika širom svijeta imati priliku da se upozna sa radom ovih talentovanih mladih ljudi koji su glasni zagovarači promjena u našim društvima“.

Film "Da li ste videli ovu ženu" je do sada prikazan na nekoliko festivala i dobitnik je nagrade za najbolju režiju na Međunarodnom filmskom festivalu u Bangkoku i nagrade Grand Prix „Aleksandar Saša Petrović“ na 28. Festivalu autorskog filma.

Priča prati sredovečnu ženu Draginju, koja kroz tri različita života želi da iskoči iz svoje kože. Glavnu ulogu u filmu tumači jedna od najangažovanijih glumica regiona Ksenija Marinković. U pratećim ulogama pojavljuju se Isidora Simijonović, Boris Isaković, Vlasta Velisavljević, Goran Bogdan, Jasna Đuričić, Radoje Čupić, Olga Odanović, Milica Mihajlović, Ivana Vuković, Miloš Timotijević, Isidora Minić, Alex Elektra i drugi.

