DO 1. MAJA RADNO, A ZA PRAZNIK ĆEMO U PRIRODU: Jelena Stupljanin o mužu i ulogama: Zabavlja me da igram negativce i MISTIČNE ŽENE

Glumica Jelena Stupljanin, nakon povratka u Srbiju iz Amerike, uspešno gradi karijeru u pozorištu i na filmu. Od 6. maja gledaćemo je na Superstar kanalu u seriji "Nemirni" u režiji Darka Nikolića, a trenutno se u Americi prikazuje njena serija "Ark". Za Kurir Jelena govori o svojim planovima, suprugu Bojanu i nastavku "Crne svadbe".

foto: Promo

Šta vas je privuklo priči kao što su "Nemirni"?

- Prvi put je snimljena u Srbiji serija koja ima izuzetno kvalitetne i jake ženske likove. Moj je jedan veoma kompleksan, koji se retko ili gotovo nikad ne sreće u savremenim serijama. U dogovoru s rediteljem Darkom Nikolićem imala sam i fizičku transformaciju za potrebe svog lika. Oko nje će tokom cele serije biti neka doza misterije. Izazov je igrati ovakve žene. Moja Milena je supruga lika kog igra Rale Milenković. Ona nosi na svojim leđima veliku prošlost.

foto: Petar Aleksić

Kako biste nam približili seriju?

- Serija je triler sa elementima drame i misterije. Uloge koje igraju žene bile su obično namenjene muškarcima. Tu smo Nikolina Friganović, Ana Franić, Anica Dobra, Vaja Dujović i druge koleginice. Velika je stvar što je počelo i kod nas da se radi na ovakvim pričama.

Kakav je Rale kao partner?

- Veliki "metod glumac". On ostaje u liku i za vreme i posle snimanja. Bilo je jako interesantno gledati ga kako pravi taj svoj lik i snima scene.

foto: Aleksandar Jovanović

Poslednjih godina igrate u našim serijama Amerikanke ili snimate sa stranim produkcijama. Kako se s tim borite?

- Istina. Meni je to prezabavno. Lepo mi je da na taj način mogu da iskoristim svoje iskustvo života u Americi. Svaki put kad me neko zove za nešto tako, veoma se obradujem. Nešto što sam igala u mladosti nema veze sa ovim što igram. Sada je konačno ispunjena moja želja da se glumom bavim zbog transformacije i različitih likova od onog što sam ja privatno.

Snimali ste u Srbiji nedavno i američku seriju "Ark"?

- Mnogo godina svuda u svetu postoji naučna fantastika kao žanr. Serije tog tipa imaju veliki broj fanova u Americi. Kad se pojavila serija na SCIFI kanalu, Tviter je poludeo od komentara. "Balkanik medija" i Džonatan Ingliš su glavni krivci što se serija radi kod nas, a i što sam ja dobila ulogu negativca. Jako se zabavljam igrajući taj lik.

Da li je lakše igrati negativca?

- Meni je lakše. Raspon onoga s čim možeš da se poigraš je velik. Isto pristupam svakom liku - kao nekom koga treba odbraniti. Negativci za mene uvek nose dozu kosmosa koja ja ne poznajem, pa iz mene mogu da izađu replike i rečenice koje nikada ne koristim u svom privatnom životu.

Snimate trenutno "Crnu svadbu", koja je nastala kao plod saradnje Telekoma Srbija i produkcije "Fajerflaj" .

- Ne smem reč da vam kažem. Potpisala sam ugovor (smeh).

foto: Petar Aleksić

A o prvom delu?

- Prva sezona je bila izuzetno kvalitetna. Samo na scenariju je rađeno nekoliko godina. Znala sam sve šta će se dešavati, ali kad sam pogledala seriju na ekranu, bila sam oduševljena kao i publika. Moram priznati da mi je to najomiljenija stvar koju sam uradila dosad u karijeri.

Niste zapostavili ni pozorište?

- Igram u predstavama "Noćna straža", "Pristanak" i "Kao sve slobodne devojke" u Ateljeu 212, a u JDP "Zašto je poludeo gospodin R". Obožavam tu predstavu. Moj suprug Bojan Dimitrijević i ja smo se "smuvali" tokom proba. Bilo je to iznenađenje za sve, a za nas prirodno i normalno. Čekaju me neke nove zanimljive uloge, ali ćemo to ostaviti za drugi razgovor.

foto: Damir Dervišagić

Kako ćete provesti prvomajske praznike?

- Nismo još doneli odluku. Meni su danas i sutra radni dani, pa još imamo vremena da razmislimo. Idemo sigurno negde u prirodu.

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov

