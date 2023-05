ZA 35 PETAR STRUGAR PREŽIVEO TRI ŽIVOTA: Počeo u MONTEVIDEU, razveo se 2 puta, a veza s poznatom pevačicom propala mu zbog KONJA

Glumac Petar Strugar rođen na Cetinju, 23. maja 1988. godine i danas proslavlja 35. rođendan.

Upisao je Akademiju dramskih umetnosti u Cetinju, ali se kasnije prebacio na FDU u Beogradu, jer je već na fakultetu dobio svoje prve uloge, pa je zbog posla morao da se preseli u Srbiju.

Postao je poznat po ulozi Blagoja Marjanovića Moše u filmu Dragana Bjelogrlića "Montevideo, Bog te video!" i njegova dva nastavka.

Malo je poznato da se pre glume, u detinjstvu bavio odbojkom, koju i dan danas voli da gleda. Rođeni brat mu je profesionalni odbojkaš, otac je bio trener, a glumac se sada u jednoj emisiji prisetio odrastanja i ranog detinjstva.

"U Budvi sam dugo trenirao odbojku. Brat rođeni mi je reprezentativac i profesionalni odbojkaš. Otac je bio trener, ali sam ja ostao mali. Igrao sam dizača, ali jednostavno između dva tehničara koja su ličnog kvaliteta, uvek birate višeg, zbog kvaliteta i bloka, jer se odbojka zapravo igra visine", izjavio je Strugar u emisiji "Kec na jedanaest".

Petar Strugar pre više od godinu dana postao je član Narodnog pozorišta u Beogradu. Pored sjajnih uloga imao je i buran privatan život. Iza sebe ima dva braka i vezu s pozatom pevačicom Milicom Todorović.

Glumac Petar Stugar se nedavo razveo se od supruge Olje, iako njihov brak za vreme dok su bili zajedno nije eksponirao.

- Jahala sam konja, iako ne volim. Bojala sam se, ali sam sela na konja zbog konja - kazala je Milica, ne želeći da precizira na koga tačno misli, dok je poznato da je njen bivši, glumac Petar Strugar, veliki zaljubljenik u ove životinje, te da ima konjički klub.

- On je fin gospodin i fine su to životinje. Ali mi je bilo neprijatno. Konj je kriv za sve - navela je u emisiji "Magazin In" Milica sa osmehom na licu, što je nasmejalo prisutne.

nače, Petar iz prvog braka sa koleginicom Ivanom Nikolić ima sina, s kojim provodi dosta vremena, pa ih često ljubitelji jahanja mogu videti zajedno kako provode vreme u ergeli.

- Zarija jaše od treće godine. Mala deca dok malo ne stasaju ne mogu da nauče da jašu, ali mogu polako da traže balans i da se druže sa životinjama, da se opuste s konjima u njihovom prisustvu, da osete energiju. Ima raznih vežbica koje deca rade na konju, njihova kretnja se usklađuje, zbog balansa, sa kretnjom konja - rekao je ranije Petar za Blic.

Petar je osim pozorišta posvećen radu na novim projektima.

- Kad biraš ulogu, moraš prvo da budeš iskren sam sa sobom, da bi bio iskren sam sa sobom moraš da prođeš neki proces otvaranja. To je ono što radimo na akademiji. Ti onda znaš šta možeš, a šta ne možeš. Uloge koje biram, odnosno ne biram, zavise od toga da li mogu da ih iznesem do kraja kako treba i stanem iza toga. Ja sam profesionalac u ovom poslu i želim da sve bude profesionalno. Ako smatram da nešto ne mogu dovoljno dobro da iznesem, onda uglavnom ne prihvatim, jer neće ispasti dobro ne samo za mene već za ceo projekat. Pati publika, moj posao, film koji radimo, sve vuče jedno drugo - rekao je glumac.

