PISANJE JE SAMOTNIČKI POSAO: Goran Petrović osvojio dve velike književne nagrade: Godinama stvarate i to nema neku vrstu odjeka

Na lokalitetu nekadašnje zgrade Narodne biblioteke Srbije, na Kosančićevom vencu, dodeljeno je priznanje "Vladan Desnica" za najbolji roman u 2022. godini Goranu Petroviću za roman "Ikonostas".

Priznanje je ustanovila Narodna biblioteka Srbije, a prošle godine je dodeljena prvi put Dejanu Aleksiću za roman "Petlja". Laureata nagrade, koja iznosi 12.000 evra, birao je žiri sastavljen od devetoro uglednih pisaca, od kojih je svaki predlagao po sedam knjiga, a predsednik je bio akademik Dušan Kovačević.

- Ovo priznanje mi znači veoma mnogo iz nekoliko razloga. Pre svega zbog imena Vladana Desnice, proze koja je stamena i odoleva decenijama, ali i zbog toga što nagradu pisci dodeljuju piscima. Kad priznanje dođe od tvog esnafa, velika je počast - rekao je nagrađeni pisac.

U užem izboru za nagradu Petrović je učestvovao i s romanom "Papir" u izdanju "Lagune", koji je nagrađen Beogradskim pobednikom i bio je u užem izboru za Ninovu nagradu.

- Nije mi žao što i roman "Papir" nije dobio nagradu, jer je već osvojio Beogradskog pobednika. Obe knjige su što se nagrada tiče prošle i više nego dobro, a iskreno se nadam i da su ih čitaoci primili isto tako. Nije mi žao, oba romana su puštena kao ptičice istog dana. To smo uradili namerno, jer dugo nisam objavljivao knjige. S druge strane, knjige su suprotstavljene na neki način. "Papir" je jedna renesansa, italijanska priča, pomalo nasilna, a "Ikonostas" je apokrifne hargiografije - objašnjava Petrović.

Nakon pauze od dvadeset dve godine Petrović je ovim romanima najavio serijal knjiga Delta, koji predstavlja univerzum alegoričnih pripovesti čija se radnja razvija od srednjeg veka sve do savremenog trenutka.

- Kad su u pitanju duže forme, potrebno je vremena. Ne možete ostaviti rukopis na 15 dana, jer će vam onda trebati mesec dana da mu se vratite. Dugo sam se predomišljao kako i na koji način otpočeti objavljivanje, kako ih složiti, nasloviti ih... Prošle godine sam se usudio da krenem da objavljujem, meni je malo laknulo, a nadam se da je nekome donelo radost - istakao je autor i dodao da ovakva priznanja predstavljaju ram za njegov rad.

- Pisanje je samotnički posao i dešava se da godinama sedite i nemate neku vrstu odjeka, tu su stare knjige, prevodi, gostovanja i književne večeri. Ono čime ste baš vezani u tom trenutku ne daje nikakav odjek i onda, kada nagrade dođu, znače svakom piscu. Da li je to samopouzdanje, ne znam. Znam samo da mu se vratilo to što je rekao i da je živ. Nagrade i priznanja su samo ram onoga što je suština, a to su pisanje i čitanje.

