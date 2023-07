I TATA BI SINE! POZNATA GLUMICA DOŽIVELA ORGAZAM! Najpopularnije erotske scene SFRJ kinematografije o kojima se i danas priča FOTO

Sve je postalo lakše nakon što je Lordan Zafranović 1978. snimio "Okupaciju u 26 slika", krcatu erotikom, i za nju još dobio Zlatnu arenu.

Najprovokativnija scena bila je otvaranje italijanske javne kuće usred Dubrovnika u kojoj je paradirala potpuno obnažena Tanja Bošković, kao da je najavljivala novo doba.

Deo grudi pokazala je i lijepa slovenska glumica Tanja Poberžnik, no nešto malo više njenih draži moglo se videti u slovenskom partizanskom spektaklu "Doviđenja u sledećem ratu" 1980.

Te 1978. veliku srebrnu arenu dobio je film Rajka Grlića "Bravo, maestro", u kom je erotske scene imao i Rade Šerbedžija, no njemu to ionako nije bilo ništa novo. Već 1979. bez scena seksa nije moglo ni u filmu Bogdana Žižića "Daj šta daš", no Sreten Mokrović i debitantkinja Jasna Opalić igrali su mladi bračni par, pa je to bilo krajnje prirodno.

U "Drugarčinama" Miće Miloševića povratnici iz partizana sedaju u školske klupe, da nadoknade ono što su propustili prethodnih godina, a jedan od njih (igra ga Milan Gutović, Piroćanac Srećko Šojić iz serijala "Laf u srcu" i kasnije serije "Bela lađa") udvara svojoj učiteljici, koja nije puno starija od njega. Nju glumi Beba Lončar, koja na početku karijere nije ni pomišljala na skidanje u jugoslovenskim filmovima, već je u Italiji bila puno slobodnija, no ovde se također opustila.

To je svakako bio jedan od razloga popularnosti te posleratne komedije.

Iste godine snimljen je i kostimirani film Živka Nikolića "Jovana Lukina" u kojem je mlada Merima Isaković nekoliko minuta - kao u transu - plesala golih grudi. Posle je snimila još samo jedan film, "Neka druga žena" (1981.), i ostala oduzeta nakon saobraćajne nesreće. Nešto malo erotike ima i u "Izgubljenom zavičaju" Ante Babaje.

U prvoj priči glavni junak (inače ga glumi Zvonimir Črnko) još je dečak (u tom delu ga igra Miljenko Mužić) i prati na barci rođaku koja mu se sviđa (Jasmina Poklečki). Tinejdžerka je u kupaćem kostimu i u jednom trenutku smakne gornji deo kako bi joj se osunčale grudi.

Mali, kako svi zovu protagonista, je fasciniran, ali se ni ne usudi pipnuti je. Vrlo lirska scena podložena je muzikom Klaudija Monteverdija u obradi Anđelka Klobučara, plavetnilom mora i belinom barke.

Najpopularnija erotska scena je ona u velikom hitu Slobodana Šijana "Ko to tamo peva". U njoj Slavko Štimac i Neda Arnerić igraju putnike u autobusu, friški mladi bračni par koji jedva čeka da se osami i prepusti svojim čuvstvima. Na jednom odmorištu ukaže im se prilika za to, povuku se u šumu misleći da ih nitko ne gleda.

Međutim, neki su se gurali iza grmlja i požudno ih posmatrali. Miško (Aleksandar Berček), sin konduktera Krstića (Pavle Vuisić), šapne: "I ja bi to", a otac mu uzvrati: "I tata bi sine", na što se u bioskopu prolomio glasan smeh. Budući da je film imao vrlo uspešnu međunarodnu distribuciju, ne čudi da je ta scena ne tako davno doslovno prepisana u jednoj stranoj niskobudžetnoj produkciji.

"Samo jednom se ljubi" Rajka Grlića završava tragično, no to je bio najpopularniji romantični film toga razdoblja. Njegovi su protagonisti Tomislav (Miki Manojlović), pripadnik OZNA-e, i balerina Beba (Vladica Milosavljević), devojka iz buržujske porodice. Iako su krajnje suprotnosti, zaljubljuju se i venčaju, a njihove duge erotske scene, snimljene diskretnom, blago zatamnjenom kamerom Tomislava Pintera, bile su glavni mamac za publiku.

Jako puno strasti bilo je i u poslednjem filmu Vatroslava Mimice "Banović Strahinja", u kojem je Turčin Alija (Dragan Nikolić) oteo Anđu (Sanja Vejnović), suprugu naslovnog junaka (Franko Nero).

Ne želi je "uzeti" na silu, pati zbog nje, sve dok ona ne popusti. To su scene rafinirane erotike kakvih baš nije bilo puno u filmovima toga razdoblja.

Prvenac Emira Kusturice "Sjećaš li se Dolly Bell?" takođe je jasno razgraničio liniju seksa i vulgarnosti. Njegov junak Dino (Slavko Štimac) čuva na tavanu lepu i nešto stariju Doli Bel (Ljiljana Blagojević) za lokalnog makroa, ali se polagano zaljubljuje u nju. Ona mu postaje nešto poput učiteljice života, za koju ga posle vežu samo uspomene.

Film je u Veneciji dobio Zlatnog lava za debitantski film, no tamo je malo ko zapazio pulskog pobednika, Zafranovićev "Pad Italije", a ako i jeste, nije mu se baš dopao. Seksa u njemu ima dosta, ali ne i erotike.

Sve se glavne glumice (Ena Begović, Snežana Savić, Gorica Popović) skidaju gotovo mehanički, tako da to ponekad nasmeje gledaoca, pa ne čudi što je i u nas bilo protesta jer je glavna nagrada bila uskraćena Grlićevom ili Kusturičinom filmu.

Bio je to filmski debi Ene Begović, no ona se skinula i u svom narednom ostvarenju "Hoću živjeti" Miroslava Mikuljana, u kojem joj je partner bio Milan Štrljić. Potonji je ostavio dobar dojam i u "Okupaciji u 26 slika", iako je tamo glumio negativca, talijanaša Tonija. U nekoj drugoj kinematografiji zasuli bi ga ulogama romantičnog naboja, no to u nas nije bio slučaj.

Jedan od najprovokativnijih filmova s početka osamdesetih bio je svakako "Dečko koji obećava" Miše Radivojevića (1981.), u kojem Aleksandar Berček igra uzornog studenta koji nakon jednog udarca veslom potpuno menja karakter.

Postaje poročan, nije mu to bilo teško u razdoblju domaćeg novog talasa, zavodi i majke svojih devojaka, a eksperimentiše i s homoerotikom, sve dok ne shvati da je sve otišlo predaleko.

U "Kiklopu" Antuna Vrdoljaka Mira Furlan se prvi put predstavila kao vamp, u jednoj sceni mogli ste joj nazreti grudi kroz spavaćicu, no nesputano se skinula tek u filmovima "Pismo - glava" Bahrudina Bate Čengića i "Ljepota poroka" Živka Nikolića.

U potonjem je igrala konzervativnu seljanku koja je šokirana kad shvati da su je poslali na rad u nudistički kamp. Tamo doživi prvi orgazam, zahvaljujući erotskim igrama s parom stranih turista (Alain Noury i Ines Kotman). Film je imao veliki uspeh u Sovjetskom Savezu, gde nisu navikli da im takvi filmovi stižu iz socijalističkih zemalja.

Skidala se i u televizijskoj seriji "Putovanje u Vučjak" Ede Galića, u kojoj je Ivo Štivičić poprilično preradio Krležin predložak "Vučjak". Rade Šerbedžija morao je odlučiti između nje i Milene Dravić, a razmerno ozbiljna drama povremeno je više ličila na akcioni film sa seksom i pucnjavom. U bioskopima je igrala pod naslovom "Horvatov izbor", međutim serija je bila pravi format za takav materijal.

Najveća konkurencija Miri Furlan bila je Sonja Savić. Ona je u filmu "Una" po romanu Mome Kapora igrala studentkinju koju policija podmetne profesoru disidentskih nazora (Šerbedžija), a njihov seksualni odnos prikazan je bez suvišnih skrivanja. Kao i roman, "Una" je postigla velik uspeh u bioskopima.

Svakako najprovokativniji film osamdesetih bio je "Medeni mjesec" Nikole Babića (1983.), ekranizacija romana Zvonimira Majdaka "Marko na mukama", a pisac je učesvovao i u pisanju scenarija.

Film je u zagrebačkim bioskopima skupio oko 135 hiljada gledalaca, što je impresivna brojka za to razdoblje, a u Srbiji, gde hrvatski filmovi više nisu imali bog zna kakvu prođu, privukao je preko 350 hiljada. Glavnu ulogu Marka Bilogore, obdarenog dečka sa sela, igrao je Slobodan Milovanović, njegov je plan bio da uspe u Zagrebu nametnuvši se kao ljubavnik što većem broju bogatih gospođa.

I u početku plan funkcioniše jer ga otmene dame preporučuju jedna drugoj. Kategorizovan kao prvi hrvatski meki pornić, film je izazvao čak i zgražavanje jer su u njemu nastupale ugledne pozorišne glumice (Biserka Ipša, Nada Abrus, Ksenija Prohaska i dr.), no do njega je danas teško doći jer mu producent Urania Film (koji je osnovao sam reditelj) više ne postoji.

Uostalom, te iste godina snimljen je erotski "Ja sam tvoj Bog" Zvonimira Maycuga, koji puno više zaslužuje etiketu mekog pornića, ali taj nikad nije ušao u regularnu distribuciju. Odmah zatim Maycug je režirao i prvi tvrdi pornić "Oaza", ali mu je materijal - na dojavu iz Jadran Filma, gde je obrađivan u laboratoriju - zaplenila policija.

Godine 1987. reditelj Dejan Šorak snimio je kultni film "Oficir s ružom" u kom se partizanski par doseljava propaloj buržujki, ženi ustaškog oficira. Ksenija Pajić u kadi je sa srpskom glumicom Draganom Mrkić. Taj film proslavio je Žarka Lauševića i Kseniju Pajić.

Godine 1988. u našim bioskopima su počeli da se prikazuju strani pornografski filmovi, tako da je takmičenje s njima postalo besmisleno, a stigle su i videokasete, koje su uništile porno industriju i na zapadu. Snimati domaći film s puno erotskih scena više nije značilo bogznašta. Iste godine pojavio se "Život sa stricem" u kojem su erotske scene imali Branislav Lečić i Anica Dobra.

