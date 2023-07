PROPAST INDIJANE DŽONSA U BIOSKOPIMA ŠIROM SVETA? Poslednji deo sage prate loše kritike, a na blagajnama gotovo da NEMA ZARADE

Poslednji nastavak kultne franšize "Indijana Džouns i artefakt sudbine" trenutno se prikazuje u bioskopima širom sveta, a brzo se našao na prvom mestu top-liste gledanosti. U Srbiji ga je za samo nedelju dana pogledalo preko 20.000 gledalaca, ali zarada u svetu je i dalje ispod očekivanja.

Dugoiščekivani nastavak sage o kultnom avanturisti, sa budžetom od 295 miliona dolara, koga tumači Harison Ford, do sada je zaradio svega 130 miliona dolara. Radi se o bruto iznosu, koji se deli između vlasnika bioskopa i producenata. Ova zarada je lošija od one koju je ostvario film "The Flash", koji je u prvom vikendu zaradio 139 miliona u bioskopima širom sveta, a budžet je bio 100 miliona dolara manji.

Na kineskom tržištu je film tokom prvog vikenda zaradio svega 2,3 miliona dolara. Razlog tome je što prva četiri dela ove franšize u Kini nikada nisu prikazana, te ne postoji publika koja je nostalgična za likom slavnog arheologa.

Posebno loše kritike ostvarenje je dobilo na Kanskom festivalu, a na Roten tomejtosu film ima 68 odsto pozitivnih kritika, što je najniži skor u celoj franšizi, a na IMDB ocenjen je sa 6,9 od 10.

