DA SAM JA ODLUČIVAO SIGURNO NE BI BILO DECE: Voja Brajović progovorio o 23 godine mlađoj supruzi "Stalno prolazim kroz ISKUŠENJA"

Glumac Voja Brajović iz dva braka ima troje dece. Sa prvom suprugom Ljiljanom ima sina Vukotu i ćerku Iskru, dok sa koleginicom Milicom Mihajlović ima, od koje je 23 godine stariji, ima sina Relja.

"Milica je puna života, optimizma i talenta. Taj spoj je dragocen za svakog ko se sa njom druži na bilo koji način. Relja je jedna Milicina vrlo hrabra odluka. Moja nije. Ja sam uvek govorio prosto da to ne mogu, jer ne mogu. Eto to je isto jedna od bitnih njenih karakteristika – da učini ono što misli da treba da učini. Učinila je bolje nego što sam ja mislio. Ja sam sada mator za tu vrstu roditeljstva ali je zato to sad nekako slađe. Sve su to bile odluke mojih hrabrih supruga. Da sam ja odlučivao ne bi ni bilo dece. Sigurno", rekao je Brajović svojevremeno u emisiji "Sve što mi pripada" i nastavio da govorio o svom životu.

foto: Dragana Udovičić

"Ja to doduše kažem tautološki. Za sebe bih rekao da sam hvala Bogu ateista. Stalno prolazim kroz velika iskušenja, životna iskušenja. U ovim godinama mogu biti zadovoljan sa odnosom Boga prema meni. Uvek razmišljam o tome kad podvučem crtu da li sam više ljudi obradovao ili razočarao. Mislim da glumac kao i svaki umetnik služi svom narodu. Jesu glumci egocentrični i što kaže Rade Marković, čim se neko bavi ovim poslom pitanje je koliko je on čist, šta mu je to trebalo, ali bez obzira uvek razmišljam o tome. Ali mislim da sam dosta ljudi obradovao i i da su me ljudi više voleli nego što me nisu voleli", rekao je Brajović i dodao:

foto: Stefan Stojanović Mondo

"Život meni ništa nije zakinuo. Ono što nam svima zakida to su društveni odnosi, to su odnosi sistema vrednosti koji dosta čine da čovek bude srećan ili nesrećan. A mi danas živimo još uvek jedno veliko iskušenje".

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

03:34 Voja Brajović o preuzimanju tela Dejana Mijača