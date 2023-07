UDAJE SE GLUMICA MIONA MARKOVIĆ: Svadba i Pirotu, mladoženja MLADI REDITELJ, a modna kombinacija ćerke Anice Dobre je TOTALNI HIT

Glumica Miona Marković (27), koju publika pamti po glavnoj ulozi u seriji "Žigosani u reketu", udaje se danas za svog izabranika Davida Alića.

Miona i David će, kako saznajemo jedno drugom izgovoriti sudbonosno "da" u Pirotu, gde se i sprema veselje na koje pristižu njene kolege i prijatelji.

Inače, sinoć je Miona sa svojim drugaricama proslavila devojačko veče, a snimku se može videti kako su slavile i nazdravljale.

Njena koleginica, glumica Mina Sovtić napravila je selfi iz automobila prilikom odlaska na svadbu. Ona je za ovu priliku obukla crno-zlatnu elegantnu kombinaciju, koja je uvek nepogrešiv izbor i hit, a uz sve to je ukombinovala šešir i biserne minđuše.

- Danas je taj dan - napisala je Mina.

Inače, Mionin izabranik David Alić je reditelj i pisac iz Pirota. On je osvojio srce lepe glumice još sredinom prošlog leta, kada su zajedno radili na pripremama za predstavu "Ivanovo samoubistvo" u pozorištu Semberija.

Mionu smo, inače, gledali i u ostvarenjima "Vera", "Koreni", "Jutro će promeniti sve", "Azbuka našeg života", "Biser Bojane" i drugim.

Markovićeva se pre godinu dana pohvalila da je završila fakultet.

- Završih! Indeks 4912/2015 je zapečaćen poslednjim ispitom! Najlepši si bre FDU! I sve tvoje grafite volim, i svaku tvoju olupanu ciglu volim! I volim što smo i mi pisali po tebi, i što je 13-ica puna naših imena, imena moje klase, ispisanih po okrznulim ciglama da nas pamte... Volim i tvoju žutu strunjaču, koja je sada plava, i onaj deo ispred štale jer u štali sam se uvek smrzavala, a sad su uveli i grejalice u njoj, i volim 14-icu i 15-icu jer tamo najlepše Sunce pada i jer sam tamo najviše volela da glumim, iako tamo nije predmet "gluma", i volim one stepenice sive socijalističke, i klavir u hodniku koji niko ne svira, i samo neke od portira, i Slađu i profesore i volim hol ogroman i bioskopsku salu gde se u februaru smrzavamo gledajući tri filma dnevno jer je FEST - svima omiljena nedelja na faksu, i volim one reflektore u učionicama pa kad upališ BAAAM potpuno druga atmosfera i volim sve one raspadnute kostime sumnjivog mirisa u fundusu i ona neudobna sedišta Mate Milošević i volim onu livadu gde smo trčali da radimo vežbe iz Šekspira jer liči na šumu i sve tvoje fazane, čopore kučića i mačaka koje žive sa nama okolo volim, i volim bre moje ljude, ljude koji su tu bili sa mnom i zbog kojih sve ove stvari volim, a znaju oni koji su! - napisala je Miona tada.

