NEMA ZIME ZA LEPU GLUMICU! Talentovana umetnica ima još jedan ZANAT u rukama, počela da ga radi u trudnoći i evo o čemu je REČ!

Glumicu Milenu Predić gledali smo u seriji "Nemirni", koja je završila uspešnu TV sezonu premijernog igranog sadržaja na kanalu Superstar.

Dramska umetnica iz Pančeva zatvorila je ovogodišnji Belef monodramom "Čovečice" u režiji Jasmine Večanski Kujundžić, priči o četiri rata koja su zadesila Srbiju u 20. veku i ženama koje su tada ostale stub porodice. Ipak, šira publika ne zna da kad se ugase kamere, Milena radi i kao kasting direktor za strane servisne produkcije.

- S obzirom na to da mi je suprug iz sveta filma (Marko Jocić, producent), nekako se spontano i prirodno desilo da smo usput razvijali razne veštine i umeća kad je pravljenje filmova u pitanju. Često radim kao kasting direktor za strane servisne filmove, napisala sam scenario za dva kratkometražna filma, a imam mnogo ideja na dnevnom nivou, nego imam i dvoje male dece pa ne stižem sve - kaže kroz osmeh Milena Predić za TV Ekran.

Ona je glumu završila na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu kod Dragana Petrovića Peleta, a prvu veću i zapaženu ulogu imala je u filmu "Sveti Georgije ubiva aždahu". Zanimljivo je da su se Milena i njen suprugu Marko upoznali zahvaljujući filmu. Radili su zajedno "Zonu mrtvih" Milana Todorovića i Milana Konjovića, a preko ljubavi je upoznala i shvatila da može da radi i dodatni posao.

- Godine 2012, dok sam bila u drugom stanju, otvorila mi se prva prilika za posao kasting direktora, koji evo više od decenije kontinuirano traje. To je bio film Džonatana Ingliša "Ironclad 2" i moj zadatak je bio lokalni kast za statiste i kaskadere. U suštini, to je posao koji je dosta blizak mom, kolege poznajem, pratim, znam njihove performanse, tako da ga s lakoćom radim. Pre pet godina sam uradila lokalni kast za film "Underdogs" španskog reditelja Ćina Moje, a 2022. sam na poziv lokalne produkcije "She Films" uradila kast za film "Sunflower" izraelskog reditelja Emila Bena Šimona. U međuvremenu sam počela da radim i domaće produkcije, poslednje što izdvajam jeste serije "Nemirni" u režiji Darka Nikolića - objašnjava Predićeva.

Lepu glumicu ćemo do kraja godine gledati u novom filmu "Izolacija" s Milošem Bikovićem, ali njenu dosadašnju karijeru obeležilo je ostvarenje "Sveta Petka - Krst u pustinji", koja nastavlja da osvaja nagrade. U liku velike svetiteljke ona je briljirala na velikom platnu i pobrala simpatije publike.

- Ovu ulogu doživela sam kao poziv. Stojim iza nje u potpunosti i toliko je u skladu s mojim ličnim načelima da nijednog trenutka nisam imala dilemu. Svako treba iz svoje niše da razmišlja i stvara. Osećam mir, iako možda neću imati podršku baš svih, ali bože moj. To je tako - rekla je Milena prošle godine, neposredno nakon beogradske premijere filma.

