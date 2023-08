JUGO PROGLAŠEN NAJGORIM U AMERICI, A DANAS ŽIVI ŽIVOT ROK ZVEZDE: Srpski reditelj snima dokumentarac o čuvenom autu i paradoksu

Dokumentarni film "Jugo ide u Ameriku" reditelja Filipa Grujića, koji je trenutno u produkciji, prati filmsku ekipu koja putuje u starom automobilu Jugo dužinom cele Amerike.

Jugo je u svoje vreme bio proglašen za "najgori automobil u istoriji Sjedinjenih Američkih Država", međutim danas se više ni ne postavlja pitanje da li je najgori. Danas je jugo egzotična pojava koja privlači puno pažnje, pokreće diskusije i živi život rok zvezde.

foto: Aleksa Borković

Autori ovog dokumentarca će tokom svog putovanja raditi intervjue sa ljudima koji su bili zaslužni za osnivanje Jugo Amerike osamdesetih godina, kao i entuzijastima koji i danas voze juga u Americi, usput pokušavajući da povežu priču Juga u Americi sa ličnom pričom raspada svoje porodice i zemlje, a takođe, postavljajući pitanje: “ko odlučuje šta je zaista loše?”

Kako bi sakupila potreban novac za završetak snimanja filma u Americi, autorska ekipa je pokrenula IndieGoGo crowdfunding kampanju.

Filip Grujić, autor filma je o motivima nastanka priče o Yugu rekao:

foto: Aleksa Borković

- Glavna motivacija i početna ideja za ovaj film došla je kao rezultat višegodišnjeg pisanja i promišljanja o porodici, zemlji i društvu kom pripadam i pokušaju da dođem do nekih odgovora – zbog čega sam odrastao u društvu iz kojeg sam, nekada, želeo da pobegnem. Upoznavanjem čitave Amerike u vozilu Jugo pokušavam da shvatim šta je moglo da bude da su se kockice drugačije posložile u bliskoj prošlosti.

Kako je moguće da je ono što je nama najbolje, nekom drugom najgore? I šta se događa kad mi, u našem najboljem i najgorem istovremeno, obiđemo njihove najbolje i najgore delove? Da li to obesmišljava naše postojanje? Iz potrebe da razumem, odnosno da pokušam da razumem, shvatio sam da je Jugo spojnica za sve što me interesuje. Želja mi je da Jugo ostvari svoj američki san, vozeći se od istočne do zapadne obale”.

Filmska ekipa je sredinom jula stigla u Njujork, odakle je otpočela svoju avanturu.

foto: Aleksa Borković

Nakon obilaska istočne obale i znamenitosti gradova Vašingtona, Baltimora, Kolumbusa i Detroita, sledeća destinacija Juga je grad Čikago, u kome će ekipa filma imati priliku da upozna i snimi razne srpske kulturne organizacije. Nakon Čikaga, sledi put u Indijanapolis, Nešvil, pa zatim kroz države Alabama, Misisipi, Louisiana, Texas, New Mexico, Arizona, Nevada sve do Kalifornije i grada Los Anđelesa, gde će Jugo konačno ostvariti svoj Američki san.

Reditelj i autor ovog dokumentarnog filma je pisac i dramaturg Filip Grujić. Iza produkcijskog tima stoji producentkinja Čarna Vučinić, koja je svoje prvo producentsko ostvarenje imala na dugometražnom prvencu „Da li ste videli ovu ženu?“ rediteljskog para Dušana Zorića i Matije Gluščevića koji je premijerno bio prikazan na Filmskom festivalu u Veneciji (2022) gde je osvojio specijalno priznanje za montažu.

foto: Aleksa Borković

Autorsku ekipu filma čine i direktor fotografije Aleksa Borković, montažerka Kristina Todorović, dizajnerka zvuka Jana Baljak i snimatelji zvuka Aleksandar Blažić i Ivana Finci.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:17 VATROGASCI SEKLI JUGO DA IZVUKU NEKOLIKO POVREĐENIH: Direktan sudar zastave i audija kod kasarne u Obrenovcu!