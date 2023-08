GLUMA IZ MENE IZVUČE I ONO ŠTO MISLIM DA NEMAM! Krivokapić: Bio sam dosta povučen kao dete, i onda kad sam otkrio taj MRAK

Ovogodišnji dobitnik prestižnog priznanja "Fabijan Šovagović", koje se dodeljuje glumcu ili glumici čije je delovanje ostavilo veliki trag u istoriji hrvatskog filma i kinematografije, jeste dramski umetnik Miodrag Krivokapić Brik. Nagradu mu je u sklopu Pulskog filmskog festivala uručio predsednik Društva hrvatskih filmskih reditelja Danilo Šerbedžija, a tom prilikom Krivokapić je istakao da je mislio da su ga zaboravili, ali se ispostavilo da je ipak ostavio nekakav trag na filmu i u pozorištu.

foto: Pulski filmski festival

- Moj filmski opus je najveći u hrvatskoj kinematografiji, u kojoj sam do 1991. godine snimio gotovo sve svoje filmove, a zatim i u Srbiji. Ova nagrada mi neverovatno mnogo znači, tim pre što nosi ime Fabijana Šovagovića - rekao je tada Krivokapić, dodavši da su njegovi počeci vezani za tog velikana.

foto: Pulski filmski festival

Inače, ovog leta Krivokapić boravi na Brionima, gde s Radetom Šerbedžijom igra u čuvenoj predstavi "Kralj Lir". Između Pulskog festivala i druženja sa publikom na ovoj popularnoj hrvatskoj destinaciji, glumac je u razgovoru za RTS otkrio svoje emocije povodom nagrade koju ni u snu nije očekivao.

- Stvarno, to je jedna od retkih stvari koja me je zatekla kad su nagrade u pitanju, pa priznajem da me je obradovalo. Naime, ja sam svoje prve predstave u pozorištu, pa i prvi film, odigrao sa Šovagovićem. Moj debi je bio u filmu "Seljačka buna" Vatroslava Mimice, gde je Šova igrao Matiju Gupca, a ja jednog od njegovih puntara ili, kako bi rekli, ustanika, pobunjenika. Tada sam se prvi put sreo sa njim, a u pozorištu, to je bilo na letnjim igrama u Dubrovniku. Prvo u komadu "Dundo Maroje", pa onda u onom čuvenom "Kristiforu Kolumbu". Tako da me za Šovu vežu počeci, koji su uvek, meni se čini, najznačajniji - rekao je Krivokapić, koji je snimio oko 30 filmova i čak 60 serija.

foto: Pulski filmski festival

- Film volim jer pruža neke druge mogućnosti koje pozorište ne pruža, ali zavisi od toga s kim radiš. Imao sam sreću da sam stvarno radio s nekim našim izuzetnim filmskim režiserima. Krenemo od Živka Nikolića, Rajka Grlića, Lordana Zafranovića... Imao sam tu sreću da me je film hteo, a i na televiziji je bilo toga dosta.

foto: Pulski filmski festival

Na pitanje o tome da li mu je gluma nešto dala, a šta uzela, Krivokapić kaže da na svoju profesiju gleda kao na terapiju.

- Bio sam dosta povučen kao dete, i onda kad sam otkrio to polje slobode, taj mrak koji je osvetljen, gde sam ja slobodan i gde sam mogao da budem najbliži sebi, to mi je pružilo ogromno zadovoljstvo. I tu sam znao da iz sebe izvučem neke stvari o kojima nisam ni znao da ih posedujem - objasnio je glumac i poručio da je njegov životni moto: "Samo da smo živi i zdravi, i da je mir, mir svima".

Kurir.rs/ TV Ekran

