TRAGEDIJA 3. MAJA OTVORILA PITANJE DA LI JE SVE BESMISLENO: Glumac na SFF predstavio seriju o problemima adolescenata

Glumac Milutin Milošević predstavio je na Sarajevo film festivalu svoju tinejdžersku seriju "Školski psiholog". Počeo je da je piše u okviru master rada na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, a tragedija koja se desila u Osnovnoj školi "Vladimir Ribnikar" naterala ga je da nastavi da je dalje razvija i počne da razmišlja o tome šta muči današnje mlade generacije. S publikom u sali u okviru ovog festivala, čiji je generalni sponzor i zvanično osiguranje UNIQA osiguranje, podelio je neke nepoznate detalje iz svoje biografije.

Lude godine

foto: Nemanja Nikolić

- Kad sam bio tinejdžer, često sam krao automobil svog komšije, iako nisam znao kako pravilno da vozim. Celu noć bih s dvojicom prijatelja igrao poker za novac, a jednom sam čak svojoj baki ukrao penziju, koju je čuvala za hranu, kako bih odveo devojku koja mi se dopadala u luna-park. Devedesete u mom rodnom gradu Čačku zaista su bile lude godine i oblikovale su me i definisale kao čoveka - otkrio je glumac na prezentaciji.

Producent ove serije je Kosta Glušica, a Milošević kaže da su ga njegova deca inspirisala da počne da piše ovu priču.

- Postao sam otac i shvatio sam da ne znam šta se dešava u glavama moje dece. Plašim se trenutka kada će odrasti i postati tinejdžeri. Kad sam počeo s radom na ovom projektu, vodila me je jedna ideja. To je moje, možda romantizovanje sopstvenog odrastanja, ali i želja da uđem u svet koji je veoma, veoma teško razumljiv - priča glumac, kog je ipak u trenutku jedan događaj pokolebao.

Bez odgovora

foto: Nemanja Nikolić

- Međutim, onda se dogodio 3. maj, dan kada je devetoro dece ubijeno u svojoj osnovnoj školi u centru Beograda, u masovnom pucnjavi. Bio je to zaista besmislen nasilni čin. Čin koji me je potpuno uništio, kao i sve ostale, i mi još patimo. Ali i ceo narod je bio pogođen. Posle tog događaja javilo se mnogo pitanja na koja nemam racionalan odgovor, kao ni bilo ko drugi. I tada sam pomislio da je zapravo moj projekat sada irelevantan i banalan, beskoristan i možda bi trebalo jednostavno da ga napustim. Ipak, shvatio sam kako, bez obzira na to da li mi se to sviđa ili ne, da li sam sposoban ili ne, moram da pokušam da prodrem dublje i da razumem svog junaka - objasnio je Milošević. Milutin nije otkrio da li će u seriji igrati psihologa Igora, a trenutno još s producentima traži novac za dalji razvoj scenarija.

1 / 5 Foto: Nemanja Nikolić

- "Školski savetnik" je tinejdžerska drama koja se bavi univerzalnim problemima adolescenata, ali prikazanim na savremen način. Pratimo nekoliko srednjoškolaca dok traže rešenja za svoje probleme, bilo iz nužde ili dobrovoljno, uz pomoć osobe koja može da pomogne svima, ali ne i sebi - zaključio je glumac.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:58 NOVA HIT SERIJA PRSTEN SUDBINE IZAZVALA JE PRAVU POMETNJU! Ovo su prve reakcije gledalaca