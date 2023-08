ISCELJUJEM RANE NA MESTU ZLOČINA! Oglasio se Radoš Bajić nakon BURE u Sarajevu: Evo šta je glumac imao da kaže o ovom skandalu!

U okviru programa Sarajevo film festivala održan je "CineLink Drama Showcase Telekoma Srbija" na kojem je predstavljen film Radoša Bajića "Heroji Halijarda", zasnovan na stvarnom istorijskom događaju, s četnicima kao pozitivcima. Mediji u Federaciji BiH su besno reagovali na događaj, a organizatori festivala su rekli da su "zatečeni" i da se navodno desio propust.

Radoš Bajić, koji je pet godina radio na projektu "Heroji Hilijarde" sada se prvi put oglasio ovim povodom na svom Instagram profilu.

- Dok iz Sarajeva još uvek štekću rafali na devedeset sekundi mog filma “Heroji Halijarda”, dok me na društvenim mrežama braća po razumu iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije, i gle čuda, i iz Federacije BH, iz Hrvatske i Slovenije brane - ja isceljujem rane na mestu zločina. Evo me godinu dana posle u lepoti herojskih Pranjana gde smo 60 dana snimali “Halijard”, u smiraju i samoći, zagledan u brežuljke u čijim čestrama su suvoborski seljaci čuvali savezničke pilote od nemačkih i bugarskih racija, i pod okriljem noći ih sa Galivića polja “Dakotama” slali u slobodu. Danas je u ovoj predivnoj varošici lepa svečanost - “Sabor violine”. Začuđujući mir i spokoj koji me obuzima i osećanje da nikoga ne mrzim - čini me srećnim…Svima neka Svevišnji Bog podari zdravlja i radosti - napisao je Bajić.

