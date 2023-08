MIRJANA KARANOVIĆ NA KONFERENCIJI NAKON SAOBRAĆAJKE: Večeras dobija nagradu za ŽIVOTNO DELO, a evo šta je rekla o nezgodi

Mirjana Karanović je na današnjoj konferenciji za medije u Nišu rekla da se dobro oseća nakon saobraćajne nezgode koju je doživela.

- Dobro sam, dobro. Nije bilo većih posledica, smao je branik oštećen - rekla je glumica na konferenciji za medije povodom nagrade za životno delo "Pavle Vuisić", koja je ove godine u okviru Filmskih susreta u Nišu pripala upravo njoj.

Glumica je ovim povodom istakla da je pomenuta nagrada vrhunac njene karijere.

- Ovo danas je za mene nekakav vrhunac svega što sam do sada uradila. Radiću ja i dalje, ali volela bih da me više ne uzimaju u obzir za nagrade, jer mislim da sam uradila sve što sam mogla, dokazala sam da držim do kvaliteta, da mi je jako važno ne samo šta igram, nego kakva je priča i ko su ljudi sa kojima radim - rekla je glumica pred okupljenima na konferenciji uoči uručivanja nagrade za životno delo.

Podsetimo, Mirjana Karanović je danas na putu ka Nišu doživela udes, kada je udarila u vozilo na semaforu.

