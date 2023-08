U ENGLESKU SAM OTIŠLA SA JEDNIM CRVENIM RANCEM! Glumica iskreno o odlasku iz zemlje, GAGI NIKOLIĆU i čuvenim kolegama sa klase

Istaknuta dramska umetnica Vesna Stanojević izgradila je zavidnu karijeru kao glumica i profesor glume. Na temeljima popularnosti koju su joj odmah nakon akademije doneli filmovi "Poslednji krug u Monci", "Tri karte za Holivud", "Tamna je noc", "Šta radiš veceras", kao i serije "Dome slatki dome", Gospođa ministarka", "Brod plovi za Šangaj", ređala je svoje snove, a poziv da igra na Edinburškom festivalu bila je prilika da započne karijeru i u Londonu.

Pored profesionalnog gumackog usavršavanja, Vesna je snimala za Britansku televiziju serije "Traitors", "The Legue of Gentlemen", "Clean Break", igrala u nekoliko londonskih pozorista, a poslednjih 15 godina predaje glumu na čuvenom londonskom fakultetu The Royal Central School of Speech and Drama. Paralelno je u Srbiji igrala u serijama "Greh njene majke", "Cvat lipe na Balkanu", "Samac u braku", "Urgentni centar", "Ubice moga oca", "12 reci", "Nečista krv", "Crna svadba" i filmovima "Put Ružama Posut", "Povratak", "Sinjor"...

Ipak, često reprizirana "Monca" gde je igala devojku čuvenog Dragana Nikolića, uvek je nostalgično vrati na početak.

- Jeste neobično koliko je "Monca" omiljena našoj publici. Moguće je zbog toga što jasno odslikava duh jednog vremena - ispričala je Vesna u intervjuu za TV Ekran.

Ovaj film je specifičan jer ga je snimila samo godinu dana nakon diplome. Studirala je u klasi profesora Vladimira Jevtovića gde su bili i Boda Niniković, Dragan Bjelogrlić, Darko Tomović, Dragan Petrović, Srđan Todorović, Milorad Mandić Manda, Vesna Trivalić, Mirjana Joković, Duda Stojanović, Branka Pujić i Tatjana Venčelovski.

- Naša klasa je bila vrlo dinamična, u svakom smislu, i uopšte ne iznenađuju te plodonosne karijere. Talenat, ambicija i posvećenost su bili očigledni za našu grupu od samog početka. Nešto najlepše što pamtim su bile razmene studenata, koje smo imali sa akademijama iz Sarajeva, Ljubljane, Skoplja... Samo desila se rola u "Poslednjem krugu u Monci".

U to vreme Gaga je bio veliki šmeker, a Vesna jedna od najlepših jugoslovenskih glumica.

- Gagu pamtim kao velikog gospodina i neobično harizmatičnog glumca. "Monca" je bila na samom početku moje karijere, i njemu je bilo važno da se ja u toku snimanja osećam prijatno. Tolerantan kao partner, otvoren za nove ideje, sjajan kolega. Što se moje lepote tiče, hvala na komplimentu, ali mislim da ja nisam igrala na tu kartu - istakla je Vesna, koju je ipak život odveo put Engleske.

- Tamo su me odveli ondašnja situacija u zemlji, koja se drastično odrazila na gubitak moje lične i umetničke slobode, želja da se usavršavam, i naravno taj iznenadni poziv da igram na Edinburškom festivalu. Nije bilo teško spakovati se, jer sam u Englesku otišla sa jednim crvenim rancem, koji je spakovala moja najbolja drugarica Biljana.

Nadala sam se da ću moći da se zadržim još par meseci posle Edinburškog festivala. Imala sam ogromnu snagu i optimizam, ali nisam mogla ni da pretpostavim da ću ostati 25 godina, učiti 4 godine glumačku tehniku Etijen Dekrua, snimati za Britansku televiziju i predavati glumu na londonskom fakultetu The Royal Central School of Speech and Drama, poslednjih 15 godina. Glavni saveznici su mi bili istrajan rad i sreća u ključnim trenucima.

Ipak, Vesna se vratila u svoju zemlju.

- Potrebnije je da sada budem ovde. Moja priča sa Engleskom se veoma lepo zaokružila. Uspostavljeno je poverenje, koje mi je omogućilo da svoju bazu prebacim u Beograd. U Londonu I dalje povremeno radim, što je dve moje priče spontano spojilo - zaključila je glumica.

