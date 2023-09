STIV JOVANOVIĆ JE NAJMISTERIOZNIJI LIK SRPSKOG PODZEMLJA: Pljačkao banke i zlatare, a Francuzi sada snimaju film o njegovom životu

Glumac Radivoje Raša Bukvić na Filmskim susretima u Nišu bori se za nagrade s filmom "Trag divljači". Ipak, on u petak neće moći da se pokloni publici, jer ga je posao odveo u Francusku, gde će narednih meseci snimati novi film.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

"Snimam film o Brunu Sulaku i Radiši Jovanoviću, poznatom kao Stiv, koji su bili čuveni pljačkaši banaka. Igram Stiva, koji je poreklom iz Leskovca. Dva meseca će me posao vezati za Pariz" - otkrio je Bukvić za Kurir.

Scena sa snimanja filma foto: Privatna Arhiva

Radiša Jovanović Stiv, rođen kao Novica Živković, bio je momak iz okoline Leskovca koji je došao do Pariza gde je postao poznati pljačkaš. I dok je bio na svim poternicama i cela ga Francuska tražila, on je finansirao film "Profesionalac" gde je igrao policajca koji hapsi Belmonda. To je učinio namerno da bi prkosio policiji, koja pomoću fotografija iz tog filma uspeva da ga identifikuje.

foto: Printscreen/Youtube

Sa prijateljem Brunom Sulakom, koga su zvali Legionar jer je bio u Legiji stranaca, pljačkao je najbolje obezbeđene banke i zlatare. U tim poduhvatima primenjivao je čuda tehnike, uključujući radio-stanice, radare i specijalne naprave za neutralisanje alarmnih uređaja. A onda je sa Sulakom krenuo u svoju poslednju avanturu. Iz prodavnice Kartijea odneli su neopaženo nakit vredan sedam miliona dolara. Otišli su u Argentinu, ali su se tamo kratko zadržali, jer im se nije svidela klima. Krenuli su kući, ali je Sulak uhapšen u Bujonu, na špansko-francuskoj granici, u ukradenom BMW i s lažnim jugoslovenskim pasošem u džepu. Stiv i njegovi pajtaši Pjetro i Valter su ga oteli iz voza, stavljajući lisice četi policajaca koji su ga sprovodili u zatvor.

foto: Printscreen/Youtube

Kada je Sulak, kao "francuski neprijatelj broj jedan" ponovo uhapšen, Stiv je iznajmio helikopter da ga izbavi. U svom poslednjem pokušaju da ga izvuče iz zatvora, prelazi preko svih Sulakovih upozorenja. Ne samo što se prihvata problematičnog plana sa upadom u zatvor helikopterom, nego, sasvim amaterski, letelicu iznajmljuje na aerodromu Bordo-Merinjak, u neposrednoj blizini zatvora u Gradinjanu. Policija nije mogla ostati slepa na ovaj izazov, i 11. marta 1984. godine Stiv gine u zasedi.

Kurir.rs/ Legende devedesetih

