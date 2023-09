"USIJANJE" NAM JE PRODUŽENO VISOKO ŠKOLOVANJE! Voditeljke otkrivaju novo ruho njihove dnevnopolitičke emisije na Kurir televiziji

Jesenja šema na Kurir televiziji donosi brojne novitete, a jedan od njih je i redizajnirana emisija "Usijanje". Njene urednice i voditeljke Silvija Slamnig i Jelena Pejović otkrivaju šta će sve biti drugačije u studiju u kojem će ove jeseni zajedno dočekivati goste s kojima su i dosad vodile debate o mnogim vrelim temama. Svakog radnog dana od 19.55, njih dve će nastaviti da sa svojim sagovornicima tragaju za odgovorima na društvenopolitička pitanja koja se nameću kod nas i u svetu.

foto: Petar Aleksić

Šta je novo u "Usijanju"?

Silvija: Imaćemo po tri gosta a Jelena i ja ćemo stajati tokom emisije pa ćemo se više videti na ekranu. Prvi sinonim za "Usijanje" je - uvek aktuelni. Zadržaćemo prepoznatljiv imidž da o temi koja je obeležila prethodne sate govorimo pravovremeno, na temeljan i studiozan način, da odgovorimo na sva pitanja i kontroverze, te da naši sagovornici predstave različite poglede. Cilj nam je da za 50 minuta gosti pojasne događaj da bi svima bilo kristalno jasno o čemu smo pričali. Za to su neophodni stručni gosti, prava pitanja i različiti stavovi.

Jelena: Pratimo, ali i postavljamo trendove na domaćem tržištu. U novoj sezoni atmosfera u studiju biće još napetija i "usijanija" s obzirom na to da ćemo imati više gostiju od uobičajena dva. Studio je drugačiji, pa se i koncept emisije delimično menja.

Jeste li ponosne na dosadašnje sezone?

foto: Petar Aleksić

Jelena: "Usijanje" je prošlo različite etape i menjalo se u skladu s televizijskim tržištem. Rezultati pokazuju da smo iz godine u godinu sve bolji i gledaniji. Silvija i ja smo u emisiji od aprila 2021. i to je bio jedan od najvećih preokreta kada se promenila uredničko-voditeljska struktura. Postala sam deo ove najzahtevnije političke emisije na našoj televiziji zahvaljujući Silviji i glavnom uredniku Kurira Aleksandru Đondoviću. Sad mogu da kažem da sam opravdala njihovo poverenje i ponosna sam na ono što smo nas dve s našim timom postigle do sada.

Silvija: Iza uspeha "Usijanja" stoji samo rad u širokom kontekstu. Za aktuelnu i kvalitetnu emisiju s dobrim gostima mnogo toga bude teško, izazovno i nepredvidivo, ali za nas ne postoji druga opcija osim da svakog dana damo sve od sebe.

Koliki tim je uključen u stvaranje "Usijanja"?

Jelena: Televizija je ogromna mašina sastavljena od mnogo elemenata i mnogi faktori utiču na rezultat. Pritisak pod kojim se izvodi "živi" program nalik je osećaju da u svakom trenutku očekujete takozvanu kontrolisanu eksploziju. Jedan šraf ako ispadne, ceo motor može da zakaže. Ako tonac ne podesi bubicu, gledaoci vide sliku, a nemaju ton. Da bi sve bilo kako treba, potreban je uigran tim urednika, producenata, tonaca, kamermana, realizatora, šminkera i ostalih sjajnih ljudi s kojima delimo televizijski hleb.

Silvija: Ako se neko upita da li same pišemo pitanja, odgovor je da i apsolutno. Sve je isključivo na nama, a suvišno je isticati koliko je to zahtevno i koliko iziskuje čitanja, rada, znanja i koncentracije. U najužem timu je i naš sjajni producent Dobrica Bajić, vredan i sposoban mladi čovek, a kao šira potpora je čitav kolegijum Kurira na kom se dogovara o temama.

Deluje da sagovornici dolaze rado kod vas. Šta vam najčešće kažu nakon emisije?

foto: Petar Aleksić

Silvija: Najbolju ocenu mogu da daju upravo naši sagovornici jer svakodnevno gostuju po raznim televizijama i susreću se s brojnim novinarima, urednicima i voditeljima. Kada od njih čujemo da smo stvorili brend, da je naša emisija najstudioznija, da postavljamo dobra pitanja i da najviše vole da dođu u "Usijanje", onda možemo da se uzdamo u njihovu istinitost. Ponosna sam što je tako. Ima na Jutjubu i uvredljivih komentara, ali izreka kaže "nije bitno šta kaže, nego ko kaže".

Jelena: Stvorile smo s našim gostima dobar tim stručnjaka koji se sa zadovoljstvom odazivaju na naš poziv. Ima onih koji se retko pojavljuju na ostalim televizijama, ali kod nas dolaze kad god su u prilici.

Kako izgleda vaš radni dan?

Silvija: Počne u pola sedam kad otvorim oči, jer istog trenutka uključujem vesti. Do osam sati znam sva najnovija dešavanja i plan važnih događaja. Od 12 zovemo goste, a po podne se bavimo pisanjem najava i pitanja. I imam osećaj da mi svakog dana za sve to fali još pola sata, još sat, još pet minuta... U sedam silazim u šminkernicu da bih u 19.40 bila u studiju spremna za program koji startuje u 19.55.

Jelena: Nekad se sa Silvijom i Dobricom šalim, pa se pitamo imamo li život pored televizije. Onaj ko radi na "pola gasa", bez ambicije, ideje, kreativnosti i strasti, reći će da je lako. Nama je "Usijanje" produženo visoko školovanje, stalno učimo i dopunjujemo znanje. Silvija je veliki poznavalac političkih prilika i odličan analitičar, s njom se najviše konsultujem, pa volim da istaknem kako imam privilegiju da radim sa jednom od najboljih političkih novinarki u zemlji. Ja sam štreber. Recimo, kada je počela energetska diversifikacija u Evropi, mesec dana sam se pripremala uz konsultacije profesora s Rudarskog i Ekonomskog fakulteta, i dalje se plašim te teme. Zbog "Usijanja" smo spremne i potkovane tačnim informacijama. Tu nema ograničenja, naučile smo da živimo sa svojom emisijom, u redakciji, kod kuće, na telefonu, u čekaonici, parku...

foto: Petar Aleksić

Pamtite li neke anegdote sa snimanja?

Jelena: Vrsni analitičar i nas bivši ambasador Duško Lopandić analizirao je jednu situaciju: "Kao kad sveštenika pitate zašto zvono na crkvi ne zvoni, a on vam kaže da ima 99 razloga, prvi je zato što zvona nema!" Počela sam jako da štipam butinu da bi mi bol bio protivteža napadu smeha. Potom, Ivan Miletić je, analizirajući globalni problem, u jednom momentu izgovorio: "Koliko je ovo daleko, Veliki Štrumpfe?" Iako sam obično, kako gosti kažu, kad se upali kamera vrlo stroga, tada mi je bilo veoma smešno i gospodin Miletić je počeo da se smeje, a stvar je izvukao drugi sagovornik.

Silvija: Dok su ugašene kamere, u studiju sam i plakala i smejala se. I padala i podizala se. Padala i figurativno i stvarno. Vodila sam program dve nedelje u ravnim gumenim papučama, sa štapom i zavojima kad sam pala niz stepenice. Pa samo u tom periodu bilo je više smeha nego ikad, jer koliko god da je bilo bolno, bilo je inspirativno da se svi dobro šalimo.

Koliko vaša interesovanja diktiraju izgled emisije ili su to uvek goruće teme koje se dešavaju u našem društvu?

foto: Zorana Jevtić

Jelena: Nažalost, živimo ne samo u turbulentnom vremenu već prisustvujemo stvaranju nove istorije i podele sveta. Kroz našu analizu smo deo toga. Jednog dana će neki mladi stručnjaci kroz našu emisiju analizirati rat u Ukrajini, recesiju, humanitarne katastrofe, unutrašnju politiku, problem Kosova i Metohije. Ponavljaće rečenice koje su u našem studiju izgovorene, kao i predviđanja koja su data.

Silvija: Zanimaju me teme kojima se i bavimo. Politika, bezbednost, geopolitika. Politika caruje svetom i neophodno je razumeti je i biti informisan. Trudim se da shvatim one koji kažu da ne prate informativu jer je previše ružnih vesti, ali veoma je bitno informisati se i dubinski razumeti geopolitička previranja koja nam kroje sudbinu. Možda je ne možemo promeniti, ali uvek biram da znam uzroke. Zanimaju me i psihologija i filozofija.

Kroji li vam rad pred kamerama privatni život?

Jelena: Svi mi koji radimo u televizijskoj ili filmskoj produkciji pripadamo kreativnoj industriji, bavimo se jednim od najlepših i najdinamičnijih poslova na svetu. Ko od kolega ne deli to mišljenje, neka se zaposli mesec dana u Elektrodistribuciji, pošti ili banci, pa neka se vrati da napravi komparaciju. Volim svoju porodicu na prvom mestu, suprug i sinovi su mi sve što imam, a posao koji radim me ispunjava toliko da imam energiju za sve. Silvija: Poznajem mnogo bogatije, školovanije, pametnije i sposobnije ljude od sebe, ali ne poznajem nekoga da ume lepše da živi od mene. Umem da uživam i kad radim i kad se borim s teškoćama i da od slobodnog vremena pravim čarobne trenutke. Divan mi je privatni život. Volela bih da što duže tako bude. A srećna sam što moja ćerka Isidora u karakteru ima tu hedonističku crtu i za prvih sedam godina je na sjajan način zakoračila u spoznaju života. Družite li se i dalje mimo posla?

foto: Zorana Jevtić

Jelena: Silvija je deo mog života, kako privatnog, tako i poslovnog. Njeni saveti i podrška nemaju mernu jedinicu. Bila mi je oslonac u najtežem periodu života, zaštitila me kad sam bila najranjivija.

Silvija: Za 14 godina u Kuriru stekla sam mnogo dobrih kolega, drugara, dragih drugarica, a Jelena mi je više od svega toga. Mnogo se volimo i svakog dana dopunjujemo, uživamo u sličnostima, rastemo i napredujemo otkrivajući razlike. Imamo divne razgovore i osećaj jedna za drugu, to nas ohrabruje.

Jelena, hoće li biti izmena u "Crnoj hronici" i da li je teško da radite paralelno dve emisije?

Jelena: "Crna hronika" je doživela pre godinu dana veliku promenu kada smo odlučili da uvedemo ispovesti ljudi sa obe strane zakona, onih koji su obeležili savremenu istoriju. To nije bio lak korak za mene, jer je podrazumevao mnogo više autorskog rada i veliki rizik da omanem i urušim visoku gledanost emisije, ali je veoma brzo krenulo uzlaznom putanjom. Ti intervjui me posebno intrigiraju i povređuju. Kada čujem intimnu ispovest ratnog vojnog veterana koji je na ivici egzistencije ili majke dva maloletna deteta koju je nevenčani suprug izbo 17 puta nožem, obuzme me more emocija i očaja što odmah ne mogu da pomognem. U novoj sezoni očekujte još ispovesti od kojih se ledi krv, ali i specijalne emisije sa analizom događaja iz prošlosti koji su menjali tokove istorije na ovim prostorima.

foto: Petar Aleksić

Vidite li sebe u još nekom TV formatu?

Jelena: Ne. To je kao da me pitate da li sam spremna da ostavim svoju decu i zamenim ih za tuđu, ne nikada!

Silvija: Ništa ne bih oduzimala ni dodavala.

(Kurir.rs / TV Ekran / Jasmina Antonijević Milošević)

