LEPA ĆERKA DRAGANA MIĆANOVIĆA ZABLISTALA NA PREMIJERI: Pogledajte kako je bilo u JDP i ko je sve došao (FOTO)

Pozorišna sezona u JDP počela je premijerom predstave "Bolest mladosti" Ferdinanda Bruknera.

foto: Nebojša Babić

Mlada rediteljka Jovana Tomić s male scene JDP sada se preselila na veliku. Glavne uloge i ovoga puta poverila Sanji Marković i Jovani Belović iz svog hita "Moj muž", a u podeli su i Petar Benčina, Miodrag Dragičević i Đorđe Mišina.

Klasični komad nemačkog ekspresionizma i evropske moderne, Bruknerova "Bolest mladosti" bavi se mladim studentima medicine razapetim između konvencija građanskog života, mladalačkog osećanja izgubljenosti i cinizma savremenog društva. Njihova mladost se u drami samoiscrpljuje i samouništava, kreirajući još strašniji svet i tako stvara iluziju spasenja.

foto: Nebojša Babić

- Komad je pisan pre sto godina i neverovatno je koliko je aktuelan u današnje vreme. Ništa se nije promenilo u smislu odnosa ljudi i stanja mladog čoveka u adolescentskom periodu. Ono što mi je najdraže srcu jeste što će mladi moći da sednu u pozorište i da nekako vide do čega dovodi to kada se izgube neki kompas i kurs, a to je bolest. Mladima danas najviše nedostaje ljubav. Nedostatak empatije i kontakta je nešto zbog čega smo se otuđili. Kada osetimo neku bliskost, empatiju, neku ljudsku energiju, kao da smo počeli da se plašimo toga. Zbog raznoraznih stvari - Instagrama, Fejsbuka i sličnog. Obasuti smo informacijama. Vesti, ova i ona dešavanja nas konstantno zasipaju i prirodno je da iz svega toga čovek počne da podiže svoj zid i da se zatvara u svoju ljušturu - izjavio je za Kurir Miodrag Dragičević uoči premijere.

1 / 6 Foto: ATA images

Publika je dugim ovacijama ispratila protagoniste predstave. U prvim redovima su bili Tamara Dragičević, Anđela Jovanović, Sloboda Mićalović, Iva Manojlović, Dragan Mićanović u društvu naslednice i drugi.

Mićanović ima dve ćerke s koleginicom Anom Sofrenović. Glumci su stavili tačku na svoju ljubav 2011. godine, a iz višegovišnjeg braka imaju dve ćerke, Ivu i Lenu.

foto: ATA images

Njihova starija naslednica, Iva, ima 24 godine i već nekoliko godina živi u Sloveniji gde je i završila i studije, a vrlo je verovatno da će krenuti istim stopama kao njeni roditelji. Imao svoj bend i veoma je uspešna.

Sa druge strane, osamnaestogodišnja Lena još uvek pohađa srednju školu i marljivo uči jezike, putuje i veoma je talentovana za crtanje.

Kurir.rs

Bonus video:

02:42 PREDSTAVA BOLEST MLADOSTI U JUGOSLOVENSKOM DRAMSKOM POZORIŠTU