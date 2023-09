"JA SAM ODLUČILA DA BUDEM DOBRO" Prva ispovest Anite Mančić nakon tajnog razvoda, otkrila kako se izborila s NAJBOLNIJOM ISTINOM

Glumica Anita Mančić često je u žiži javnosti zbog svojih sjajnih uloga, ali poslednjih nedelja razlog je njen razvod nakon 22 godine braka.

Uprkos brojnim problemima zadržala je vedar duh. Glumica je sada prvi put ispričala detalje nepredviđenih okolnosti koje su je snašle.

- Ja sam odlučila da budem dobro! Postoje ljudi koji se ušuškaju u svoj problem u poziciju žrtve i nekako ni sami ne znaju kad potonu toliko da već ne mogu sami da kontrolišu sebe. Ja sam jednostavno rešila da hoću da mi bude svaki dan dobar dan jer jednostavno želim. Imam problema, malo te lome, ali nekako ostaneš na nogama - započela je Anita svoju priču za emisiju "Una, due, tre" na UnaTV.

Verovatno je najteže bilo ostati na nogama nakon saznanja da i posle 10 godina borbe ne može da ima potomstvo.

- Kad god sam odlazila da čujem rezultate i kad su mi rekli, tu rečenicu pamtim: "Nema niša", baš tim glasom, ja sam se zahvalila i nastavila dalje. Više ne znam gde sam išla i šta sam morala sve da uradim, tako da sebi sam zadavala mnogo zadataka da bih što manje razmišljala o tome šta se dogodilo - priča proslavljena glumica i nastavlja:

- Moj najgori trenutak je bio kad sam vadila krv, to je bio daj dan D kad sam shvatala da li sam na pravom putu, da li se to dogodilo ili ne. Tu sam živela kod Hrama, konzilijum je bio 10, 20 metara od mog stana. Ja sam unapred imala organizaciju šta ću kad izađem iz konzilijuma. Ako je loša vest, kuda da idem i šta sa radim i za narednih nedelju dana sam sebe opteretila sa milijardu poslova da bih radila, radila, radila i da bih nekako to sklonila u stranu i da bih ušla u nekakav normalan ritam i sa bi sve to bilo normalno... Tako sam ja našla rešenje u svojoj glavi - rekla je glumica.

