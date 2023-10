"ŠARLIZ TERON JE OBOŽAVALA MOJU JAGNJETINU" Šerbedžija o nepoznatim detaljima života U HOLIVUDU, a ovako ga je Al Paćino oduvao

Glumac Rade Šerbedžija, koji iza sebe ima bogatu karijeru koju je nakon regiona nastavio u Holivudu, a sada se, gostujući u jednoj emisiji, prisetio saradnje i druženja s holivudskim facama.

Sarađivao je s najvećim holivudskim zvezdama poput Toma Kruza, Anđeline Džoli i Šarliz Teron.

Poznata je anegdota da je očarao Šarliz Teron s jagnjetinom, a sada je, gostujući u emisiji "Kod nas doma" na HTV-u ispričao kako je ona draga i divna osoba.

foto: Profimedia

Snimali su zajedno film "Mighty Joe Young" 1997, i u to vreme privatno su se puno družili.

- Tada sam se specijalizovao za pečenje jagnjetine s ražnja, kod mene u dvorištu. Imao sam veliko dvorište, i kod mene je dolazilo stotinu ljudi na druženje. Sve su to bila poznata imena. Šarliz je obožavala moju jagnjetinu. Stvarno sam je dobro pravio - istakao je Šerbedžija u pomenutoj emisiji.

foto: EPA Nina Prommer

Naglasio je kako je jagnjetinu naučio da priprema od svog dede u Lici. Dok je živeo u Holivudu jagnjetinu je nabavljao s Novog Zelanda, ali ne smrznutu.

- I to je dobra jagnjetina s Novog Zelanda - kazao je Šerbedžija.

Istakao je da je za dobro pripremljenu jagnjetina potrebno kvalitetno meso, ali da treba znati napraviti dobru vatru.

- Ja uvek sam okrećem ražanj, a ne elektronika - istakao je.

foto: Kurir

Dodao je da danas to više ne radi, jer već sedam godina ne jede jagnjetinu, zbog zdravlja.

- Kažu da ima puno holesterola - rekao je poznati glumac.

Osvrnuo se i na anegdotu s Alom Paćinom. Naime, 1997. je iznajmio kuću u Malibuu i jedan dan je krenuo da surfuje na dasci. Međutim, jedan talas ga je "smotao" i udario je glavom o dno.

foto: Profimedia

- To je bio strašan udarac, jedva sam isplivao, ali nisam mogao uopšte da dignem ruku. Hitno su me odveli u bolnicu, završio sam sve preglede i u tom trenutku ušao je Al Paćino. Sedeo sam nekih pola sata i čekao nalaze. Nakon toga krenuo sam prema izlazu, ali je i Paćino, takođe krenuo napolje. Doslovno smo se pogledali licem u lice, a ja budala kažem njemu: "Sećaš li me se", on kaže: "Ne". Ja sam ga tada podsetio da smo pre dve godine primili nagradu u Veneciji. On je dobio nagradu za životno delo, a ja sam dobio nagradu za najboljeg glumca na festivalu ("Pre kiše"). I moj je film tada osvojio Veneciju. Nakon dodele smo zajedno pili, zezali se i pričali - naglasio je Šerbedžija.

- A on je isto bio ošamućen pa je rekao - pa šta? - rekao je poznati glumac.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)