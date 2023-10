"LJUDI SE LJUBE I MAZE KOD KUĆE, A MI TO RADIMO I KOD KUĆE I NA POSLU" Glumica otvoreno o EROTICI na filmu i privilegiji koju ima

Glumica Sonja Kolačarić zrači nekom posebnom energijom kojom jednako ispunjava sve svoje likove. Sklona je da kaže kako je ipak više kritična prema nekim novim rolama, nego onim s početka karijere od kojih je deli lepa i zavidna distanca. Publika je zavolela još u filmovima "Belo odelo," Čarlston za Ognjenku, "Mrtav ladan".., a ništa lošije ne reaguju ni na njene novije televizijske uloge u "Državnom službeniku", "Tatama" i "Močvari".

foto: Marina Lopičić

Kao što je u seriji "Tate" dočarala lik Jasne, psihijatra, kao kako je rekla spontani proizvod svog razmišljanja i senzibiliteta, tako je pristupila i Milici u "Državnom službeniku. U intervjuu za TV Ekran osvrnula se i na erotske scene koje umeju da budu posebno škakljive, a koje je imala u obe pomenute serije.

foto: promo

- Ljubavne scene su sastavni deo našeg posla, samim tim jer su sastavni deo života, a naš posao i jeste vezan za proučavanje i predstavljanje raznovrsnih odnosa i životnih situacija. Ostali ljudi se ljube i maze kod kuće, a mi to radimo i kod kuće i na poslu. To je lepo. Mi smo glumci, ne plašimo se bliskosti, a volimo zagrljaje. Pogotovo u trenutku kada su ostatku sveta zakonom zabranjeni. Mi smo privilegovani i na tome veoma zahvalni - otkrila je Sonja i osvrnula se na svoj prvi film "Belo odelo".

foto: Marina Lopičić

-Trenutno mi snimanja malo više prijaju. Snima se dosta, osim kvantiteta značajno se podiže i kvalitet igranog programa. To je sveže, pomalo revulocionarno, inspiriše. Pozorište čezne za nekom novom renesansom. Biće. Inače, sebi se dopadam mnogo više posle neke vremenske distance. Pomalo kao da gledam neku drugu osobu. Zabavno je. Prema aktuelnim projektima sam mnogo kritičnija.

Upravo su aktuelnija snimanja i donela veći mogućnost glumicama da snimaju, jer je oduvek važilo nepisano pravilo da ima mnogo više muških uloga.

foto: Printscreen Mrtav ladan

-To je deo sadašnjosti, na žalost. Žene su kompleksna bića. Nije to lako ni razumeti pa ni napisati. Neka to bude opravdanje piscima za ovako veliku nepravdu. Transformacije su uvek dobrodošle. Ja volim da se igram. Inače, televiziju uopšte ne gledam jer to smatram strašnim gubljenjem vremena. Neka mi emiteri oproste iskrenost.

Za kraj, Sonja je otkrila šta još voli:

- Da plivam i da čitam. Kad god imam vremena, bežim u prirodu. Selo mi je trenutno mnogo privlačnije od grada.

(Kurir.rs / TV Ekran)