PREDSTAVA "EDIP" ODUŠEVILA PUBLIKU U UŽICU: Nataša Ninković i Milan Marić u do sada neobičnom tandemu, nagrađeni ovacijama

Druge večeri Jugoslovenskog pozorišnog festivala izveden je Sofoklov "Edip" u režiji Vita Taufera. Komad je publici u Užicu doneo modernu verziju antičke drame, s prepoznatljivim folklorom Balkana.

Radnja se odvija u kafani, kao univerzalnoj sudnici, mestu gde se vodi politika, rađaju ambicije i padaju glave, a nisu izostale ni ovacije publike, koja je komad nagradila ocenom 4,80.

foto: Nebojša Babić

Glumac Milan Marić potrudio se da približi snažan kontrast osećanja koja proživljava Edip.

- On je u početku čist političar, na konferenciji. Već u sledećoj sceni, on je to 90 odsto. S vremenom postaje sve ličniji i u poslednje dve scene nema ničeg političkog. Trebalo je samo prepoznati trenutak u kojem počinje da preovladava lično i opšti interesi otišli su u treći plan. Uglavnom, antički junaci imaju neki usud, grešku iz prošlosti, zbog koje stradaju. Edip je nema, on sve što uradi, radi iz neznanja. Vito je fenomenalno pročitao da ova predstava ima elemente trilera pa nam je ponavljao da je ovo triler u kojem čovek traži ko je ubica. Na kraju shvati da je on ubica i to je tragedija - istakao je Marić.

foto: Nebojša Babić

Ulogu Jokaste tumači Nataša Ninković.

- Komad je toliko dobro napisan da ne razmišljaš je li se to zaista desilo, da li je antika, jer postaje savremeno. Upravo zato se ljudi poistovećuju s njim. Vito mi je za Jokastu rekao ključnu stvar, a to je da je ona žena koja voli život, koja je hedonista. Njoj je sve u životu nametnuto, ali poslednja stvar koja joj je nametnuta - njen mlađi muž, jeste čovek u koga je apsolutno zaljubljena. Između njih je velika strast. Svoje tragedije je doživela u mladosti i sada slavi život - rekla je Nataša.

foto: Nebojša Babić

Glumačku postavu Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda činili su i Srđan Timarov, Bojan Dimitrijević, Aleksandar Đurica, Miloš Samolov i drugi.

(Kurir.rs/Z.Gligorijević)

Bonus video:

01:30:58 SCENIRANJE 14.11.2021. NATASA NINKOVIC