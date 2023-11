BRAT JOJ TRAGIČNO PREMINUO: Život čuvene Ingrid iz "Selo gori, a baba se češlja" obeležila TRAGEDIJA, a ovako je govorila o tome

Glumica Ana Sakić proslavila se ulogom Ingrid u seriji "Selo gori, a baba se češlja", a o njenom privatnom životu se ne zna mnogo.

Ipak, poznato je da joj je život obeležila velika porodična tragedija - njen rođeni brat oduzeo je sebi život pre više od 10 godina.

Ona je jednom prilikom pričala o bolnoj temi i otkrila kako je uspela da prebrodi težak period.

"Ta tragedija je bila za vreme moje akademije i da nije bilo mog divnog profesora Vladimira Jevtovića možda i ne bih bila tu gde jesam i ne bih bila glumica. On me je podržao i pomogao da izguram sve to. Svako od nas treba da nosi svoj krst", ispričala je glumica.

"Bog nam je dao snage. Život ide dalje i život postoji da se boriš i da istrpiš iskušenja", rekla je glumica.

Gubitak brata je teško podnela, ali joj je porodica bila veliki oslonac, kao i vera, u kojoj je pronašla veliku utehu.

Ana je jednom prilikom govorila o svom životu i tada je otkrila da je srećna u ljubavi.

"Od onih sam koji ne pričaju puno o privatnom životu, ali ne krijem da još uvek moje srce pripada tom istom direktoru fotografije, sa kojim nikada dosad nisam sarađivala u projektima. Ali su direktori fotografije uvek najbolji likovi u svim projektima", rekla je jednom glumica.

SOS telefon za pomoć SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja. Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org. Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

