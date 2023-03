OVO JE PETLOVAC U STVARNOM ŽIVOTU: Obišao je selo u kom je snimano Selo gori, JEDAN PRIZOR će rasplakati fanove (VIDEO)

U prošlom videu sam predstavio domaćinstvo ,,Radašina iz Petlovca". Sada nastavljamo dalje. 🎉Uz dosta sreće smo našli sve kuće. Znali smo samo u kojim selima se nalaze, ali ne i kako doći do njih. 😢U Medveđi ljudi i nisu hteli da sarađuju, ali u Bogdanju nam je jedna devojčica pokazala put do svih kuća. 😍,,Dragojlov" komšija nam je otvorio kapiju da uđemo. 🥰Dečko koji živi u kući prijatlja Mitra nam je pokazao put do Milašinove kuće, pa smo se vratili u Medveđu. 💯 Žena koja živi u ,,Smiljaninoj" kući je bila vrlo gostoljubiva i pozvala nas unutra. 😢Kod ,,Milašina" nažalost nismo zatekli nikog.