GLUPI SMO I NIŠTA NE PAMTIMO, JER SVE IZGUGLAŠ! Otašević za Kurir: Naši mozgovi zaboravljaju sve informacije! Gde je tu ljubav?

Reditelj Jagoš Marković i dalje je omiljen kod publike, što je pokazalo gostovanje njegove poslednje režije, komada Ežena Joneska "Ćelava pevačica" u Narodnom pozorištu u Beogradu.

U najnovijoj verziji čuvenog Joneskovog dela, koje je Marković adaptirao i za njega uradio izbor muzike, stajaće ovacije publike dobili su Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Nema dame u publici koja nije pustila suzu, a pravo sa snimanja iz Zagreba na dva izvođenja je stigao Otašević.

- Igramo ovu predstavu treći put otkad nas je Jagoš napustio. Teško je ovo i emotivno za sve nas. Pokušavamo da se od toga branimo i da odigramo kako je on to zamislio - kaže crnogorski glumac za Kurir.

On se prisetio njihove saradnje.

- Šesti put već radimo zajedno. On me je pozvao i rekao: "Sine, imam jednu ulogu za tebe, reci kad si slobodan." Samo on je umeo da vam da pravu indikaciju i objasni kako nešto da odglumite. Ne znam šta da kažem. Sad ću reći nešto sebično, a to je da publika nikad neće moći da vidi moje najbolje uloge - neće se desiti jer nema Jagoša - priznao je Otašević.

Svojevrsni kuriozitet postavke Jagoša Markovića ogleda se u činjenici da Joneskovi likovi, koji inače provode tipično englesko veče, govore bokeljskim narečjem (dramatizacija Nevena Staničića).

- Igramo celu predstavu u vodi. To je Boka. Njemu je to bilo poznato. S govorom nam je najviše pomogla Dubravka Drakić. Ona je bila tu da nas ispravi. Ona je i mene naučila da to menjam lako još na drugoj godini akademije. Ko njenu školu prođe, spreman je za sve dijalekte - objasnio je popularni glumac.

Na kraju razgovora dotakli smo se i same teme komada, a to je otuđenost.

- Za to su krivi mobilni telefoni i internet. Mislim da sam ja poslednja generacija koja je živela bez moderne tehnologije. U trećem razredu sam tek dobio računar i spori internet. Sad je gotovo. Glupi smo i ništa ne pamtimo, jer sve izguglaš. Naši mozgovi zaboravljaju sve informacije. Za sve nam je tu Gugl. Gde je tu ljubav? Vidiš li ti ovog sveta? - zaključio je Otašević.

