"OVAKVOG ĆU TE PAMTITI ZAUVEK" Glumila je sa Lauševićem u njegovoj poslednjoj seriji i oprostila se od njega EMOTIVNIM SLIKAMA

Legendarni glumac Žarko Laušević preminuo je danas nakon kraće i teške bolesti. Glumac je iza sebe ostavio neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji, ali i u životima mnogih ljudi, kako vernih fanova i pšorodice, tako i kolega i prijatelja.

Mnogi su se od Lauševića oprostili emoitvnim porukama, pa i glumica Ana Sakić koja je sa čuvenim glumcem radila i u seriji "Kalkanski krugovi". Glumica je objavila slike iz privatnog života Žarka Lauševića, na kojima se vidi kako glumac uživa u druženju u kafani sa njom i rediteljem Miroslavom Lekićem.

- Putuj sa anđelima, nasmejani i najbolji naš Žarko! Širio si samo sreću, radost, osmehe, iskrenost i neverovatnu snagu! Ovakvog ću te pamtiti zauvek - napisala je Ana u opisu fotografija na kojima se vidi da je glumac srećan i da uživa u društvu.

Ni Miroslav Lekić nije ostao bez komentara o ovom tužnom događaju. Žarko Laušević bio je njegov veliki prijatelj i više puta su radili zajedno.

- Zaista sam sve vreme ove Žarkove borbe bio ubeđen da će Žarko kao i uvek do sada izaći kao pobednik. Nažalost, to se nije obistinilo. Kada vam neko ode tako blizak i drag, nikad niste spremni na to i jedino što bar za sebe mogu da kažem da Žarko ne može da ode – sa Žarkom sam svaki dan i u kući i u montaži i u nekim svojim razgovorima u njegovim knjigama i u filmovima tako da naše druženje se nastavlja - istakao je Lekić za "RTS".

