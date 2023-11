ODRŽANA INTERNACIONALNA PREMIJERA FILMA “HEROJI HALIJARDA” NA BLEK NAJTS FESTIVALU U TALINU: Projekcija posvećena Žarku Lauševiću

“Heroji Halijarda”, film reditelja Radoša Bajića, nastao u produkciji Contrast Studiosa i Telekoma Srbije, predstavljen je publici festivala Blek Najts (Talinn Black Nights Film Festival) u glavnom gradu Estonije, Talinu.

Svečana projekcija priređena u okviru specijalnog festivalskog programa posvećenog kinematografiji sa Balkana bila je i zvanična međunarodna premijera “Heroja Halijarda”, koju su, nažalost, obeležile i tužne vesti iz Srbije.

foto: Contrast Studios

Glavni glumac filma, Žarko Laušević, koji je u “Herojima Halijarda” tumačio lik Koste Jovića, preminuo je u Beogradu, posle kraće i teške bolesti. Upravo zbog toga, premijera filma održana u Talinu, odlukom organizatora festivala bila je posvećena jednom od najistaknutijih glumaca jugoslovenske i srpske scene, kome je rola Koste Jovića bila i poslednja koju je odigrao na velikom platnu.

- Sa izuzetnom tugom i slomljenog srca obaveštavamo vas da je nakon teške bolesti preminuo poznati srpski i crnogorski glumac Žarko Laušević, jedan od glavnih aktera filma “Heroji Halijarda”, koji će biti prikazan u okviru programa “Srbija u fokusu”.

Današnju i subotnju sesiju posvećujemo Žarku – sjajnom glumcu kojeg bi naša publika trebalo da pamti i iz dečjeg filma „Kako sam naučio da letim“ koji je bio deo prošlogodišnjeg programa – stoji u zvaničnom saopštenju 27. Međunarodnog filmskog festivala u Talinu.

Kako je Žarko Laušević istakao u jednom od ranijih intervjua, ono što ga je privuklo roli u “Herojima Halijarda”, bila je određena doza bajkovitosti koja provejava kroz ceo projekat.

- Nekako to bajkovito deluje. Bio jedan kralj, domaćin, car, imao je tri sina... I sada to liči na neku bajku, u čijoj se pozadini otkriva tragedija. Ono što nas vodi kroz priču je ta energija koja se otkriva u tekstu, a koja u sebi nosi mitsku snagu čoveka koji ima porodicu i pokušava na sve moguće načine – instiktima, znanjem i iskustvom, da je održi na okupu i sačuva. Ovaj film govori o pitanju izbora koje postoji pred nama i našom decom. Da sklonimo ideologiju sa strane, “Heroji Halijarda” donose nam priču o srpskom mentalitetu i želji da budemo plemeniti. Verujem da je svaki čovek plemenit, samo to treba isprovocirati kod njega – podelio je svoje utiske o filmu Žarko Laušević.

“Heroji Halijarda” ove godine dobili su veliku odgovornost da uz još četiri filma domaće produkcije predstave srpsku kinematografiju.

- Veliko nam je zadovoljstvo što smo u Talinu i što imamo priliku da svetu predstavimo naš film. Očekuju nas čak tri projekcije “Heroja Halijarda”. Izuzetno je važna stvar što smo ovde. I za naš film, i za srpsku kinematografiju. Do pobede – poručio je iz Estonije Nedeljko Bajić, jedan od producenata filma.

foto: Damir Dervišagić

Internacionalnoj premijeri u Talinu prisustvovala je i producentkinja, rediteljka i scenaristkinja Jelena Bajić Jočić, koja je istakla da je predstavljanje “Heroja Halijarda” publici jednog međunarodnog festivala, takođe, prilika za druženje sa ljudima iz branše i stvaranje novih kontakata.

Nakon Talina, “Heroji Halijarda” nastavljaju svoje putovanje svetom, i to projekcijama u Severnoj Americi, gde će tokom decembra film biti prikazan u nekoliko gradova SAD.

