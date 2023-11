OGLASILA SE LAUŠEVIĆEVA PRIJATELJICA Pre više od 30 godina snimili kultni film: "Čuli smo se kada ga je bolest već bila načela..."

Anja Šovagović-Despot s Lauševićem je pre više od trideset godina radila Stelu koju je režirao Petar Krelja. Film je 1990. u Puli dobio nagradu publike, a u bioskopima ga je gledalo danas nezamislivih 100.000 ljudi.

- Pamtim Stelu kao predivno iskustvo, divan rad. Žarko je bio veliki profesionalac, već tada je bio ogromna zvezda od koje sam i te kako mogla puno toga naučiti. On je bio veliki partner, predivan čovek, prijatelj kakav se samo može poželeti. Bio je i naš porodični prijatelj, ostali smo sve ove godine u stalnom kontaktu. Zaista smo prolazili kroz njegove i lepe i loše životne faze, zaista sam u šoku jer je otišao - kaže Šovagović-Despot.

foto: Printscreen/RTS

- Poslednji put smo se čuli kad je snimao film na Hvaru, već ga je bila načela bolest, ali nadala sam se da će uspeti da je pobedi kao što je pobedio sve životne bitke pre toga. Izražavam duboko saučešće Žarkovoj porodici, verujem da je našao svoj mir i blagoslov - rekla je Anja Šovagović-Despot o tim danima.

Ivan Goran Vitez, reditelj, kaže: „Video sam ga zadnji put na snimanju filma Stela, to je bilo krajem 80-ih godina. Imao sam tada nekih trinaest godina. Petar Krelj je u tom filmu skupio stvarno odlične glumce. Anja Šovagović mu je bila filmska partnerka, ona je bila Stela, a on socijalni radnik koji ju je vodio s jednog mesta na drugo, iz prihvatlišta u dom za nezbrinutu decu, odnosno za delinkvente. Ja sam bio isto jedan mali delinkvent, tu u Zagrebu, bez porodice. To je bilo za mene jedno divno iskustvo. Snimali smo u Zagrebu, u Delnicama. Bilo je jako prijatno raditi s njim. On je u tom trenutku bio velika zvezda.“

„Ja sam tada bio mlad, ali mogu vam reći da sam tada u tom filmu video šta je gluma, u tom sam trenutku shvatio, naime, da to baš i nije za mene. Da oni stvarno znaju da glume, a da ja to nikad neću znati. Pa sam se bacio u rediteljske vode. Više se nakon toga s njim nisam sreo", ispričao je Vitez.

Kurir.rs/RTS