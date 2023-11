NADŽIVELI DRŽAVU KOJA SE RASPALA U KRVI: Počelo bioskopsko prikazivanje filma "YU Grupa - Trenutak sna", a Cane poručio jedno FOTO

Specijalnom projekcijom filma „Yu Grupa - Trenutak sna“ Darka Lungulova održanom u sinoć u Dvorani Kulturnog centra Beograda, uz prisustvo protagonista filma braće Jelić, kao i brojnih ličnosti iz javnog života i poštovaoca benda počela je redovna distribucija u domaćim bioskopima. Gost na razgovoru posle filma bio je Zoran Kostić Cane, frontmen benda Partibrejkers.

Zoran Kostić Cane je nakon projekcije filma rekao: “YU Grupa daje uputstvo kako da se traje, u njima je deponovano vreme kog više nikada neće biti. Žika Jelić je bio prvi stariji kolega koji je rekao da su Brejkersi dobar bend. I nama klincima kada smo počinjali je to mnogo značilo. Nisu imali osećaj veličine, bili su pošteni. Davali su svetli primer i dobar smer. Pokazali su da sa čvrstinom i dobrim vaspitanjem možete sve. Uvek su nam pomagali što nije bio slučaj sa drugim starijim kolegama. Mi smo voleli pesme YU Grupe. Volimo one pre nas da bi neko voleo nas, posle nas”.

Darko Lungulov, reditelj filma je objasnio kako je nastao film o legendama jugoslovenskog rokenrola: “Sve je krenulo 2015. godine kada sam od Nikole Čuturila saznao da će se održati koncert povodom 45 godina postojanja YU Grupe i da će biti gosti Cane, Koja, Točak, i ja sam pomislio da je to istorijski kulturni momenat i da ga treba ovekovečiti na filmski način. Mislio sam da će to biti snimanje samo tog koncerta koji ću dati YU Grupi na poklon. Ali kada sam pregledao materijal shvatio sam da je to prilika da se ispriča jedna dublja priča i da je to nešto što se i mene tiče, i ta država po kojoj je bend dobio ime, i o toj porodici i zajedništvu koje je veoma prisutno u filmu. Nisam ni sanjao da će to potrajati sedam godina. Jelići su mi dali jedno neverovatno poverenje i prvi put su ga gledali na FEST-u. To samo govori o njihovoj veličini”.

Dočekani ovacijama publike Dragi i Žika Jelić podelili su svoje utiske o filmu. “Meni se film veoma svideo. Mi smo sve ovo što ste videli u filmu živeli i proživeli i ako nas zdravlje posluži nastavljamo da radimo i da pravimo nove pesme i da uživamo u svemu tome. Družili smo se sedam godina sa Darkom i želim da kažem da nije lako biti glumac (smeh). Siguran sam da je Darko snimio materijal od preko osam sati. I moram da priznam da sam bio iznenađen sadržajem filma i da je on isključivo vezan za YU Grupu u okviru naše porodice i to je dobro što je to tako prikazano. I ako mi svojim stavom možemo da utičemo na druge koji imaju braću i sestre da nemaju nikog prečeg od njih samih i da se jedino bratskom slogom može uspeti u životu to je veliki uspeh za nas,” kazao je Dragi Jelić.

Žika Jelić je na beogradskoj premijeri istakao: “Više puta sam gledao film i svaki put mi se otkrivaju nove informacije i nova saznanja. Film mi se sve više i više dopada kako ga sve više i više gledam. U prethodnim gledanjima na primer nisam mnogo obratio pažnju na ono što je u filmu rekla moja starija ćerka i kako je opisala trenutke koji su na nju bitno uticali”.

Bubnjar YU Grupe Saša Radojević Žule podelio je svoje utiske sa publikom: “Ja sam film gledao četiri puta. Doživeo sam ga veoma emotivno, jer je sviranje u YU Grupi neka vrsta ostvarenja sna. Prilika da me vaspitavaju Dragi i Žika to je privilegija i čast”.

I narednih večeri biće održani razgovori sa specijalnim gostima. U četvrtak, 16. novembra u razgovoru će učestvovati glumac i muzičar Nikola Pejaković, dok će u petak, 17. novembra gost-sagovornik biti reditelj Srdan Golubović. O filmu o YU Grupi i karijeri benda govoriće i muzički kritičar Petar Janjatović, nakon projekcije filma u nedelju, 19. novembra.

„Yu Grupa - Trenutak sna“ je priča o rokenrol grupi koja je nadživela zemlju po kojoj je dobila ime, ali je i priča o porodici.

Film prati trojicu braće Jelić koji se rađaju i odrastaju zajedno sa novom Jugoslavijom, 1940-ih godina. Epsko, ali istovremeno i duboko intimno ostvarenje, kreativno koristi arhivski materijal i do sada neobjavljivane Super 8 filmove da bi ispričao priču o trajanju, ljubavi i borbi.

Film je podržao Filmski centar Srbije. Koproducent filma je Mirko Miljuš, dok je za distribuciju u Srbiji zadužen FAME Solutions.

