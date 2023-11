STRAVIČNA SIMBOLIKA MOTIVA NA SCENI ŽARKU NIJE DALA MIRA! "Pogledaj Cvele, ime oca na ploči isto kao ime ubijenog mladića"

Komemoracija povodom smrti Žarka Lauševića upriličena je danas u 11 sati u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, matičnom teatru glumca koji nas je napustio 15. novembra u 63. godini usled teške bolesti.

Njegove kolege drže emotivne govore, podsećaju se Žarka kao glumca, tako i čoveka. Svetozar Cvetković je glumio u "Kosovskom boju" zajedno sa Žarkom. Cvetković je bio Milan Toplica, a Žarko Miloš Obilić.

foto: Zorana Jevtić

Svetozar je nasmejao ljude anegdotama o Žarku.

- Jednom je mali pas ostao je bez gospodara. Posmatrao sam ga kako tumara i čeka da padne u nesvest da vidi lice svog vlasnika na pragu. Isto kao što je to uradio u Long ajlendu, kada je otišao da kupi nešto u prodavnici. Najednom kao u nekom komadu ostali smo sami i predamnom se pojavi prilika i pojavi se prilika.

Kažem mu znaš jednom s početkom devedestih išao sam kod jednog čoveka i on mi je rekao jednu stvar. Ta se stvar ticala moje prošlosti i budućnosti. Pitao me je da li znam Žarka Lauševića. Mora da mi se javi. Mirno me gleda Žarko, kao da je reč o nekom drugom ili trećem. Nisam mu to rekao, osećao sam se odgovornim što ti nisam zo rekao tada. Gledali smo u nebo. Te godine žare izusti prilično mirno: Te godone je bilo njih 15 koji su mi poručivali da im se javim. Nikome se nisam javio.otpismo po gutljaj i zatekla nas je kako se smejmemo. Žarko me otprati na metro...

foto: Zorana Jevtić

Druga scena

- Snimamo film "Volja sinovljeva" na slobodan dan čekamo da da idemo do grada. U retrovizoru vidim motor jamaha i dvoje na njemu. Staju pored prozora, motorista kreće da turira mašinu, deluje kaod a će da krne ali neće i tako minut, dva pet. Gledamo isped sebe. Ulazi Marta u autu, a jamaha se iznenada odlepi od prozora. Šta je ovo pitaju me. Vidimo četvrtastu tablicu. Da li sam dobro video pita Žarko. Ovo je cetinjska tablica u Boru. Sretnemo ih ponovo. Žarko je samo prećutao.

Treća scena iz Amerike:

- Godinama pak ranije igramo Mizeri, a Žarko nam ljubazno ponudi da igramo u Njujorku i da će on sve da nam organizuje. Bio je veseo i umoran od posla. "Anica Dobra spava kod Beke, a ti ćeš u Crkvi" kaže Žare. Kako ja u crkvi? Stižemo u staru crkvu, mali sobičak, a ja ga zamolim da ne budem tu. Pop prihvata da ne budem tu.

Žarko će meni "Ja noću ne spavam, pišem. Onda nekad kopam te snimke i ne znam po koji put gledam prekid te predstave Sveti Sava. U jednom trenu međ svim tim ludacima koji urlaju vidim ovog paroha, godinama mlađeg. Pomislim možda samo liči na njega". Ne verujem šta čujem. "Taj čovek mi dolazi dolazi u kuću. Pitao sam ga da li je bio tada. Oče bili ste pored Šešelja koji je pozivao na moju smrt. A on mi odgovara šta sam ja znao.

foto: Zorana Jevtić, ATAImages

Četiri

- Snimali smo spavali u Trebinju, a finalnu scenu Noža snimali smo u Hercegovini. Scena međusobnog prepoznavanje braće, pa spojene u poslednjem ratu. Uzbudljivo i dosta ekspresivno gazimo po sceni, a ulazi policija da nas razdvaja jer misli da se radi o porodičnoj sceni. Žarko me zove da mi pokaže nešto.

Ploča je od belog kamena, a crnim slovima je uklesano ovde je granata usmrtila mog sina i njegovog najboljeg druga, ploču postavlja otac. Kaže on meni: Vidiš ovaj datum na ploči je isti kao i kada sam ja ubio dva čoveka. A otac koji se potpisao na ploči isto se zove kao jedan od mladića koji je ubijen. Ceo dan snimamo ovde, to mi ne da mira. Nikada više nismo pomenuli. Kad god gledam tu scenu zapitam se šta se to zadesilo sa tim mladićima i onima iz kafića.

02:26 Svetozar Cvetković na komemoraciji Žarku Lauševiću

Dok je Svetozar Cvetković govorio, na video bimu su išle scene iz filma "Ruski konzul" koji je rađen po motivima knjige Vuka Draškovića istoimenog naziva. Inače, to je jedna od poslednjih uloga Žarka Lauševića koju je snimao teško bolestan i u bolovima.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:00 MIma Karadžić drži govor na komemoraciji Žarku Lauševiću