"MAMA, OD SINOĆ ME JE STRAH..." Potresne reči ćerke preminule glumice Jelene Čvorović: Ovako se oprostila od majke

Ćerka glumice Jelene Čvorović Paunović, koja je preminula sinoć u 75. godini, oprostila se od majke potresnom porukom.

- Draga mama, jedini strah u životu mi je bio da ikada primim vest da si otišla. Od sinoć me je strah koju sliku da okačim, pošto ti je to oduvek bitno - kako si ispala na Fejsbuku i da se slikaš i da budeš lepa. A najlepša si. Privilegija je što sam tvoja, a ti moja. Sada i zauvek. Najlepši deo sebe si podarila meni, i ako je nešto dobro kod mene danas to je zbog tebe, mama. Ti si moje sunce. Ti si moja snaga. Sve si na svetu. Mama, volim te - reči su njene ćerke Mine Paunović.

Podsetimo, Jelenu su mnogi zavoleli kao Žaklinu u seriji "Srećni ljudi", i kao Kasandru u "Porodičnom blagu".

Diplomirala je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1972. godine u klasi profesora Milenka Maričića.

Ona je iz Bajine Bašte, a živela je i radila u Beogradu.

Igrala je u mnogim predstavama, poput "Kokošijeg slepila", "Samoubice" i "Balkona"...

Skrenula je pažnju publike nesvakidašnjim i originalnim načinom kreiranja likova koje je tumačila.

Poznata je po svom hrapavom glasu, ali pre svega kao Nina iz "Otpisanih", Zorka iz "Porodičnog blaga", Žaklina iz "Srećnih ljudi" i Tankosava Tasić iz "Bele lađe".

