STALONE GA JE GLEDAO SA STRAHOPOŠTOVANJEM! Antonijević: Prvi pasulj u Americi pojeo sam kod Voje! Legendo, nek ti je mirno more

Srpsko-američki glumac Vojislav Govedarica, poznatiji kao Voja Krstarica, koji je preminuo pre dva dana, poslednju filmsku ulogu ostvario je u četvrtoj sezoni serije "Ubice mog oca". Zvezda filma "Rambo 2" stigla je u Srbiji na poziv svog velikog prijatelja i kreatora ove priče Predraga Gage Antonijevića, koji sa suzama u očima priča o njihovom druženju.

- Prvi pasulj koji sam pojeo pre više od 30 godina kada sam došao u Los Anđeles bio je kod Voje kući. On je tada živeo sa jednom Japankom. Ona mala i sitna, ali je naučila zbog njega da sprema to jelo. Mnogo mi je žao što je otišao. Potresla me je vest o njegovoj smrti. Voja je bio deo holivudskog miljea u kome sam i sam učestvovao - priča Antonijević i nastavlja:

Nadimak

- Devedesetih je za sve nas Voja bio urbana legenda. Imao je veliko i neustrašivo srce. Bio je hrabar. Tih godina na ulicama su bili vitezovi i gradski mangupi poznati po fer tučama. Danas rade "kalašnjikovi" i napadaju iz zasede. On je bio čuven po svojoj hrabrosti i snazi. Radio je još u Beogradu kao obezbeđenje na Savi, gde je dobio nadimak Krstarica, i otplovio je za Ameriku.

U svet filma Voju Krstaricu uveo je reditelj Puriša Đorđević ulogama u filmovima "Jutro" i "Podne", kao i Đorđe Kadijević ostvarenjem "Praznik", a igrao je i sa Batom Živojinovićem u "Operaciji Beograd" i na filmu "I bog stvori kafansku pevačicu".

foto: Printscreen/YT

Nakon odlaska u Ameriku vrlo brzo je postao poznat i široj javnosti, i to po ulozi nezgodnog Rusa Jušina iz akcionog filma "Rambo 2" (1985) sa Silvesterom Staloneom, čiji je bio i lični telohranitelj. Ovaj živopisni snagator pojavljuje se i u filmu "Lavlje srce" (1990) sa Žan-Klodom van Damom, u kom igra narednika Legije stranaca i izgovara nekoliko replika na srpskom.

foto: Steve Sands/NewYorkNewswire/Bauer-Griffin / Shutterstock Editorial / Profimedia

- U Americi je igrao snagatore. Najpoznatija uloga mu je u "Rambu 2", gde se bori sa Silvesterom Staloneom na život i smrt. Sticajem okolnosti bio sam kod Stalonea na druženju i on mi kaže da ostanem još malo. Otvorili smo flašu vina i krenuo je da priča o svojim uspomenama na Voju. Gledao je na njega sa strahopoštovanjem. Uvek ću pamtiti kako Stalone govori o Vojinom nedostatku straha. Bio je takav da bi umeo da prođe kroz naplatnu rampu na auto-put bez zaustavljanja. Sa sto milja na sat bi uleteo, a šanse da te neko zakači bile su ogromne - priseća se Antonijević.

foto: Irena Canić

Slavni reditelj seća se i nekoliko tuča tokom snimanja filmova o kojima mu je pričao Stalone.

- Bili su na nekom snimanju. Zovu Stalonea, koji se odmara u hotelu, da hitno dođe. Voja prebio deset marinaca u jednom baru. Svi leže na podu, a Voja isto krvav, ali na nogama. Stalone mi je rekao da nije video nikad čoveka koga pali da se potuče sa pet ili više ljudi. Slično se desilo i u Arizoni. Nije se plašio ni kad su izvadili noževi, to sve kaže Stalone - iskren je Antonijević.

Sahrana u Gacku

Na kraju razgovora prisetio se njihove saradnje na "Ubicama mog oca".

foto: Irena Canić

- Imali smo prilike da radimo. Dao sam mu da igra samog sebe. Delio je kadar sa Nenadom Okanovićem. Drago mi je što smo radili. Eto, tako je iznenada otplovio Voja Krstarica do te večne, božje luke. Legendo, nek ti je mirno more na tom beskrajnom putu. Pamtimo te - zaključio je Predrag Gaga Antonijević.

Poslednja želja

Vojislav Govedarica biće kremiran u Americi, a njegova urna biće položena u rodnom Gacku, u Istočnoj Hercegovini.

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov