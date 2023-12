EKSKLUZIVNO: ŽIVOT PRINCEZE VIŠE JE HOROR NEGO BAJKA! Dominik Devenport o tajnama austrijske carice koju igra u seriji "Sisi"

Priča o svakako najlepšoj i najkontroverznijoj austrijskoj carici Elizabeti Bavarskoj nastavlja se na kanalu Epik drama od 27. decembra s trećom sezonom serije "Sisi". Romantična drama, koja važi za trenutno najskuplji evropski televizijski projekat, dočarava život voljene austrijske princeze tokom njenog uspona ka poziciji najmoćnije vladarke Starog kontinenta u 19. veku.

Osim po političkom uticaju, koji je stekla kao supruga cara Franca Jozefa Prvog, Sisi će ostati upamćena i kao prva pop zvezda evropskih dvorova. Bila je modna ikona, feministkinja s malo takta za plemićke protokole, koje su uglavnom osmišljavali muškarci, a njen život i vladavinu obeležili su i mnogobrojni skandali i afere. Sisi je ubijena 1898, ali su njeni lik i delo protkani tragikom i romantizmom uzor za mnoga književna dela, filmove i serije i vek i po kasnije.

U susret premijeri trećeg ciklusa, glumica Dominik Devenport u ekskluzivnom intervjuu za TV Ekran otkriva koliko je bio bajkovit život princeze Sisi.

Kako je bilo u koži princeze?

- Većina devojčica u detinjstvu mašta o tome da bude princeza kad poraste. I ja sam bila jedna od njih. Međutim, zahvaljujući ovoj seriji iskusila sam kako izgleda pravi život jedne princeze i imam utisak kao da mi je neko uništio najlepši san. Jer problem je što mi kao devojčice maštamo da postanemo te princeze iz bajki koje su uvek lepe, imaju predivne haljine, princa iz snova i večiti osmeh na licu. Njihov istinski život, međutim, više je nalik nekom horor filmu nego bajci.

Tri godine ste već u ulozi Sisi. Imate li problem da se prilagodite normalnom životu, budući da ste mnogo vremena unazad proveli u balskim haljinama?

- Da, ume da bude pomalo izazovno. Dešava mi se da kad idem u tržni centar ili na večeru s prijateljima, čekam da mi otvore vrata ili da mi odmaknu i primaknu stolicu (smeh). Sisi je moja prva velika uloga, a činjenica da je reč o tako specifičnoj i zahtevnoj seriji u glumačkom smislu značila mi je mnogo. Imam osećaj da sam zahvaljujući ovoj seriji preskočila nekoliko stepenica u karijeri i zato mi nikada nije teško da joj se vraćam. Nova sezona donosi mnogo uzbuđenja, unapred se radujem reakcijama gledalaca.

Kostimi su važan deo ove serije. Prošle godine bili ste očarani crnom balskom haljinom, koja je na neki način vizuelno i obeležila prethodni ciklus. Koja haljina vam je ovogodišnji favorit?

- Ta crna čipkana haljina bila je zaista modna ekstaza. Odlično je pratila tu fazu Sisinog života, mistiku i tenziju njene skrivene veze s mađarskim grofom Andrašijem. Ove godine, međutim, Sisi je malo razigranija, živopisnija, pa mi je omiljena jedna prelepa žuta haljina. Inače mi je žuta boja najdraža. Podseća me na život, sunce i sreću, čak su i zidovi u mom stanu žuti.

Jeste li nekad poželeli neku od haljina iz serije u svom garderoberu?

- Sve su veoma lepe. Kostime za seriju su inače šili neki od najpoznatijih evropskih modnih dizajnera i svi su zasnovani na krojevima haljina koje su se zaista nosile u to vreme. Ali to su ipak samo kostimi i koliko god te haljine oduzimale dah, one su deo jednog vremena u kom su ostale. Šta bih radila s balskom haljinom u privatnom životu, osim da je ponekad obučem kod kuće i osetim se kao princeza dok pijem čaj i gledam TV (smeh).

Šta je to što najviše cenite kod Sisi? Čime vas je osvojila?

- Svojim samopouzdanjem i verom u sebe. Volela bih da imam više njene hrabrosti i rešenosti da ono što zamislim uvek i ostvarim, ma koliko god to ludo i riskantno delovalo. To je ono što velike ljude čini velikima.

(Kurir.rs / TV Ekran / Nikola Dražović)

