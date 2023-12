POČELE PROBE KULTNE NUŠIĆEVE KOMEDIJE MISTER DOLAR: Glumci vredno rade na novom komadu, koji će osvojiti publiku (FOTO)

U Narodnom pozorištu u Beogradu počele su probe predstave „Mister Dolar”, po tekstu Branislava Nušića, u režiji Miloša Lolića.

Premijera je planirana sredinom marta 2024. godine na Velikoj sceni.

foto: promo Narodno pozorište u Beogradu

Dramaturg Periša Perišić, scenograf realizator Miraš Vuksanović, kostimograf Marija Marković Milojev, kompozitor Nevena Glušica i dr Ljiljana Mrkić Popović (scenski govor) potpisuju se kao umetnički tim novog pozorišnog dela.

Uloge su dodeljene Nedimu Neziroviću, Teodori Dragićević, Radovanu Vujoviću, Nini Nešković, Milošu Đorđeviću, Ivi Milanović, Aleksandru Vučkoviću, Kalini Kovačević, Draganu Sekuliću, Vaji Dujović, Nemanji Stamatoviću, Bojani Bambić, Vučiću Peroviću, Magdaleni Mijatović, Jovanu Jovanoviću, Sofiji Uzunović, Danilu Lončareviću, Ivani Šćepanović...

Reč reditelja

„Aktuelnost nekog teksta nikada mi nije predstavljala ključni razlog zbog kojeg bih ga postavio na scenu. Pripadam onim rediteljima koji se za neki tekst odluče, pre svega, zbog određenih vrednosti koje on nosi, poput specifičnog tretmana jezika i govora ili nekakve igre sa onim što podrazumevamo kao pozorišno nasleđe. Međutim, s druge strane, interesantno je da je ovaj tekst, zaista, izuzetno aktuelan.

reditelj Miloš Lolić foto: promo Narodno pozorište u Beogradu

Radnja se događa na žurci nekakve visoke klase, odnosno elite koja je istovremeno i politička i finansijska i korumpirana. Bez obzira na to što je komad napisan pre skoro jednog veka, njegova aktuelnost je do te mere prisutna da ne moram, čak, nijednim rediteljskim postupkom da ukazujem na to. Jedan od razloga zašto sam se opredelio baš za ovaj Nušićev tekst je taj što u njemu ima mnogo likova. Veoma mi je inspirativno što ću biti u prilici da radim velike grupne scene, a posebno mi je drago što u podeli imam tako puno mladih glumaca“, kaže reditelj Miloš Lolić koji će biti zadužen i za idejno rešenje scenografije.

Reč Moline Udovički Fortez

Uspešan početak rada na novoj predstavi, umetničkoj i saradničkoj ekipi poželela je umetnička direktorka Drame Molina Udovički Fotez, koja je u kratkom govoru najavila da će 2024. godina u Narodnom pozorištu u Beogradu biti u znaku Branislava Nušića, povodom 160 godina od rođenja. „Veoma mi je drago što će Nušića, prvi put u svojoj karijeri, režirati Miloš Lolić. Želim vam da radite predano, jer tako uvek dođe rezultat. Takođe, želim da se lepo igrate i da ova predstava bude lekovita za sve vas, jer će onda biti i za publiku“, poručila je Molina Udovički Fotez.

Više o predstavi

Kao i u većini svojih dela, Branislav Nušić i u „Mister Dolaru“ angažovano piše, u ovom slučaju, o moći novca i o tome u kojoj meri je novac, večni pokretač zbivanja u svetu – dajući mu time funkciju glavnog lika komada. I sam naslov predstavlja aluziju na značaj novca, najveću opsesiju kako tadašnjeg društva s početka tridesetih godina prošlog veka, tako i ovog, današnjeg.

dramaturg Periša Perišić foto: promo Narodno pozorište u Beogradu

U fokusu komada, u kojem se slavni srpski komediograf podsmeva u lice učmaloj i zatvorenoj grupi živopisnih mračnih likova, skorojevića i lažnih buržuja, je priča o uvređenom advokatu Aleksandru Matkoviću koji uz pomoć medija želi da uradi jedan „društveni eksperiment”...

Ovo će biti tek druga postavka „Mister Dolara“ u Narodnom pozorištu u kojem je praizveden 16. septembra 1932. godine, u režiji Josipa Kulundžića. U velikom ansamblu uloge su ostvarili Vitomir Bogić, Nikola Gošić, Dragutin Petrović, Jovan Antonijević, Milan Stojanović, Mata Milošević, Žanka Stokić, Vladeta Dragutinović, Viktor Starčić, Mihailo Vasić, Milorad Dušanović, Fran Novaković, Nevenka Mikulić...

