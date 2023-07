ZAPROSIO TRI DECENIJE STARIJU MAMINU KOLEGINICU: Sin Danice Maksimović pitao glumicu da se uda za njega, a evo da li je odgovorila

Danica Maksimović osim što je uspešna glumica, ona je i ponosna majka Miloša Lolića koji je cenjen režiser.

Kako je jednom prilikom glumica, srce joj je bilo najveće kada je shvatila da je u inostranstvu znaju kao majku režisera Miloša Lolića.

- Shvatila sam u Berlinu, Beču, Bazelu, Minhenu, kada sam videla koliko je on već poznat i priznat. Kada mi ljube ruku, tada vam srce ubrzano kuca i, nije što je on moj sin, ja sam zaista ponosna majka. Dočekala sam da budem majka Miloša Lolića, a to je velika stvar. To želim svakoj majci - rekla je Danica za "Blic".

Inače, jednom prilikom Danica i Miloš su ispričali njegovu anegdotu iz detinjstva. Miloš je bio oduševljen maminom koleginicom Tanjom Bošković, pa ju je i zaprosio crtežom koji je glumica kasnije uramila.

– Tanju Bošković stvarno obožavam. Istina je da sam je zaprosio sa sedam godina i opet bih to uradio. Nije mi odgovorila, ali me nije ni odbila. Danica i Tanja su bile bliske ceo život i od malih nogu me je Tanja čuvala kad mama nije mogla, a ona imala vremena – prisetio se Lolić za medije svojevremeno, dok se iste situacije za potrebe jedne emisije i sama Tanja prisetila.

