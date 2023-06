"PILA SAM LITAR I PO VOTKE DNEVNO" Danica Maksimović zbog poroka bila NA IVICI PROVALIJE a onda je pobedila! Evo kako se osvestila

Glumica Danica Maksimović više puta je otvoreno govorila o poroku sa kojim se borila, a kako kaže, najveći uspeh joj je to što ga je pobedila.

- Pobeda najveća je to što sam pobedila porok. Ja sam ponosna, postala sam misionar. Prosto, takva sam, eto. I ponosna sam na to, i moja doktorka, ukućani, prijatelji, a retko ko to uspe, u bilo kom poroku - rekla je glumica jednom prilikom i otkrila koliko je borba trajala:

foto: ATA images

- Negde oko osam meseci, kad si disciplinovan, a ja sam disciplinovana, i sve je prošlo u redu. Htela sam, samo htela da radim, da to prođe uz rad. Ništa ja to ustanove, to ništa, da se nešto polivam. Znam da imam problem, samo mi treba mala pomoć. I tako je i bilo. Vrlo brzo sam se ja izborila i evo 30 godina sam svoj na svome, na suvo - istakla je Danica svojevremeno u emisiji "Sve u svemu" na TV Prva i nastavila o ne tako prijatnim uspomenama:

foto: Damir Dervisagic

- Bila sam sportista i onda uđeš u pozorište i svi to konzumiraju. Ne možeš da prođeš, za mene je to bilo pogubno. Ljudi smo i poročni smo, samo treba malo da se pređe crta. E sad, kad si na ivici provalije, onda se osvestiš. Bila je litra i po votke dnevno. Ozbiljno, sa orkestrom ulazim u Stupicu, u Klub književnika. Ljudi piju na moj račun, uzela ja honorar iz banke i hoću da se provedemo, ali onda dođeš do ivice provalije, i onda shvatiš da moraš da staneš i staneš. Imaš jak karakter - rekla je tada glumica.

foto: Dragan Kadic

Podsetimo, Danica je glumu je završila na FDU u Beogradu, a prvu ulogu na filmu odigrala je 1980. u filmu „Hajduk“.

Uz Tanju Bošković, Milenka Pavlova i Radeta Marjanovića, dugo je bila nosilac pozorišnog repertoara Pozorišta na Terazijama.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

01:17 Danica Maksimović progovorila o odnosu sa sinom Milošem: Leteće tu perje da vam kažem ja!