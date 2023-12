NOVA REŽIJA IVANA VANJE ALAČA: U Sombor stižu "Ljudi od voska", a prva igranja tek 2024. godine

U Narodnom pozorištu u Somboru prva premijera u 2024. biće izvedena 12. januara, s početkom u 20 časova, kada će biti izvedena predstava "Ljudi od voska" Mate Matišića, u režiji Ivana Vanje Alača.

foto: Milan Đurđević

- Matišićeva drama jedan je od najvećih dokaza da što je nešto ličnije, to je univerzalnije, kao i toga da je najveća hrabrost: iskrenost. Kroz tri naizgled zasebne, a zapravo uzročno-posledične priče, autor nas vodi kroz svoje grehove, pokajanja i iskupljenja, koristeći pisanje kao određenu vrstu psihoterapije i ispovesti u kojoj u potpunosti ogoljuje sebe, stičući time pravo da kritikuje i druge. Međutim, ispostavlja se da i pišući o drugima, on zapravo i dalje piše o sebi - kaže Alač i dodaje da je važnost poruke ove predstave, a to je ono što nas Mate ovim tekstom uči - da pre nego što osudimo, pokušamo da razumemo, da više opraštamo i sebi i drugima i da budemo strpljiviji, kao i spremni na procese koji nas menjaju.

1 / 3 Foto: Milan Đurđević

U podeli su Saša Torlaković, Marija Medenica, Nenad Pećinar, Biljana Keskenović, Ivana V. Jovanović, Nemanja Bakić, Ana Rudakijević, Nikola Knežević, Srđan Aleksić, Bogomir Đorđević, Danica Grubački, Dragana Šuša, Aleksandar Ristoski, Olgica Nestorović. Scenografi predstave su Ivan Vanja Alač i Isidora Ilić, kostimograf Biljana Grgur, kompozitor Ana Krstajić, koreograf Andreja Kulešević, scenski govor Dejan Sredojević. Nakon premijere zakazana su i reprizna igranja predstave 13. i 20. januara 2024. godine.

