PRE 22 GODINE BILA JE MALA ZONA, A DANAS IZGLEDA POTPUNO DRUGAČIJE: Izrasla je u pravu lepoticu, a publika je obožava ZBOG OVOGA

Film "Zona Zamfirova" Zdravka Šotre, prema romanu našeg čuvenog Stevana Sremca, ovih prazničnih dana okupila je proodice ispred malih ekrana.

Ljubavna priča Zone i Maneta, koji prolaze kroz razne zgode i nezgode današnjim naraštajima približila je vreme u kome se mnogo drugačije živelo, volelo i tugovalo.

Film prati sudbinu junakinje Zone, čorbadžijske ćerke koja je zaljubljena u Maneta, kujundžiju. Kada tetka Doka zatraži Zoninu ruku za Maneta, on biva odbijen i na smrt povređen. Sveti se i njegova osveta direktno pogađa Zoninu reputaciju.

Premijerno je prikazan pre 22 godine, a ulogu Zone tumačile su Jana Milosavljević i Katarina Radivojević, dok je lik Maneta oživeo Vojin Ćetković.

Gde je danas mala Zona i da li biste je prepoznali?

Mala Zona bila je omiljena junakinja, a u vreme snimanja imala je svega 11 godina. Ona je nastavila da se bavi glumom, završila je studije u klasi Jasne Đuričić i danas uspešno nosi repertoar Beogradskog dramskog pozorišta.

Komadi u kojima igra pravi su hitovi teatra na Crvenom krstu, a publika svako njeno izvođenje nagradi ovacijama.

Svoj pečat dala je i serijama igosani u reketu", "Državni službenik", "Zlatni dani", a veliku ulogu donela su joj "Deca zla", koja je prošle godine prikazana na HBO.

U razgovoru za Kurir Jana je evocirala uspomene sa snimanja i otkrila nam je kako se nosila sa popularnošću kao dete.

- Ne bih to nazvala teretom. To je moj prvi susret s filmom i tad sam zapravo odlučila da će gluma biti nešto čime ću se baviti. Iako sam imala samo 11 godina, osećala sam da je to to. Posebno mi je drago što sam se upoznala i radila s našim najvećim glumcima, od kojih mnogi više nisu među živima - rekla je ranije Jana za Kurir.

Živim kao i drugi

Glumica već godinama osvaja srca publike, kako na daskama koje život znače tako i u pozorištu. A ono što je posebno iznenadilo ljude je da ona nema televizor u kući. Ona je ovako opisala svoj život.

- Živim kao i drugi, najviše uživam u vremenu provedenom sa sinom. Zbog prirode posla, umem da budem odsutna često, dok radim predstavu ili snimam. Ali dobra strana ove profesije je ta što, kad završim projekat, imam mnogo slobodnog vremena koje posvetim njemu. Uglavnom smo retko kod kuće, uvek negde skitamo. Smisao pronalazim u porodici, prijateljima i poslu - objasnila je glumica za Kurir.

Otac joj je legendarni umetnik

Inače, zanimljivo je da je ona ćerka legendarnog muzičara Nenada Milosavljevića, frontmena Galije. On je o svojoj naslednici govorio u jednom intervjuu za Stori.

- Jana se rodila 1990. godine, a s obzirom na to da se moj brak sa njenom majkom ubrzo nakon toga raspao, slabo smo bili u kontaktu sve do 2000. godine. Jana studira glumu na akademiji u Novom Sadu. Svu svoju decu učim važnoj životnoj lekciji, a to je da svaki čovek mora posedovati određenu odgovornost prema slobodi – rekao je Nenad pre par godina za Stori.

Privatni život

Kada se svetla pozornice ugase dramska umetnica posvećena je svom nasledniku Joakimu, koga je dobila 2017. godine sa svojim partnerom Filipom Gajićem, koji je reditelj.

