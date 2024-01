ZBOG LJUBAVI SA NEDOM ARNERIĆ I TANJOM BOŠKOVIĆ ZAVIDELI MU MUŠKARACI: Ovaj Srbin ljubio je i MIS SVETA, a danas je u braku s njom

Dejan Karaklajić je poznati srpski reditelj, producent i scenarista, koji je autor brojnih kultnih glumačkih ostvarenja poput: "Ljubavni život Budmira Trajkovića", "Maksimetra" i "Kino oka", ali i serija "Tajne vinove loze".

U svetu filma ostavio je veliki trag, a njegov privatni život oduvek je interesovao ljude, budući da je ljubio najlepše žene sveta.

foto: Nemanja Nikolić

Danas je u skladnom braku sa novinarkom Žanom Karaklajić, a pre nje ljubio je lepotice svetskog glas. Na njegov šarm pale su Neda Arnerić i Tanja Bošković, sa kojima je bio u braku, ali i mnoge poznate dame.

O svom privatnom životu ovaj umetnik govorio je u ispovesti za Kurir.

foto: RTS

Ljubav sa Nedom Arnerić

U prvi brak stupio je sa glumicom Nedom Arnerić. Njih dvoje upoznali su se na snimanju "Užičke republike". Karaklajić i Neda venčali su se kada je ona imala 21 godinu, a u braku su bili tri godine.

- Zanimljivo je da je rođena istog dana kada i moja mama, kao i baka. Ispostavilo se da su tri veoma važne osobe u mom životu rođene na isti dan. Njih tri su se obožavale i posle našeg razvoda, Neda ih je obilazila i dolazila da se sa njima druži - rekao je svojevremeno Karaklajić.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Tačku na ljubav stavili su posle tri godine, a do kraja su ostali u dobrim odnosima.

- Ostao sam sa Nedom prijatelj do kraja. Mnogo me je pogodila njena smrt. Neda je bila dobra i osećajna osoba. Mnoge stvari u našem poslu su joj teško pale - ispričao je Karaklajić u ispovesti za Kurir.

Dejan je i ranije uvek govorio sve najlepše o Nedi, kao i da je bila izuzetno važna žena u njegovom životu.

- S njom sam bio u braku gotovo tri godine. Ona je divna žena i jedna od malobrojnih koja nema ni trunku sujete. Zanimljivo je da je Neda rođena istog dana kada i moja mama, kao i baka. Ispostavilo se da su tri veoma važne osobe u mom životu rođene na isti dan. Njih tri su se obožavale i posle našeg razvoda, Neda ih je obilazila i dolazila s njima da se druži. Želela je da vodi jednostavan život u Beogradu okružena porodicom i prijateljima - otkrio je Dejan Karaklajić svojevremeno.

Tanja Bošković

Drugi put na ludi kamen Karaklajić je stao sa glumicom Tanjom Bošković. Njih dvoje su u braku dobili dvoje dece, a o naslednicima je pričao u ispovesti za Kurir.

foto: Printscreen YouTube

- Imam dvoje dece. Ćerku Lanu, koja je glumica. Odgovarao sam je da se bavi tim poslom. Glumački poziv je najgori posao na svetu, jer zavisite od drugih stalno. I najveća zvezda zavisi od pisca i reditelja, a kad ste mladi, uvek strepite da li će vas izabrati za neku ulogu ili ne. I kad ste žena, mnogi imaju i seksualne aspiracije prema vama, što je grozno. Lana je imala kao uzor svoju majku Tanju Bošković, koja je bila uspešna i poznata, ali je postala slavna u nekim normalnijim i drugačijim vremenima. Mladih glumaca i glumica ima mnogo. Ona se trudi i mnogo radi, ali sve ide teško. Govorio sam joj uvek: "Nemoj da budeš glumica." Lana divno piše i bolje da je studirala dramaturgiju. Talenta ima, ali to vam u današnje vreme ne znači mnogo. Njen najveći teret je što je porede s majkom i s tim se treba izboriti.

foto: Damir Dervišagić

Sin Đorđe je završio političke nauke. Digao je ruke od te priče. On je i rođen u Americi, pa je odlučio da tamo nastavi život. Odveo je tamo i svoju devojku Katarinu, koja je završila medicinu. Živeli su dosta teško u Arizoni. On je morao da izdržava porodicu dok ona nije dobila licencu za rad. Sada žive na Floridi. Đorđe je završio još jedan fakultet komunikacije, pa je magistrirao. Tražio je posao pune dve godine, a sada radi kao socijalni radnik. Brine trenutno o dvadesetoro dece. Sudbina svakog deteta je film. Našao je sebe u tom miljeu. Snajka je anesteziolog i stalno je u kovid bolnicama. Sin me zove svakog dana, a ja, kad sam bio u Americi, samo sam pisao pisma. Telefoniralo se samo kad neko umre - rekao je u ispovesti za Kurir.

foto: RTS

Ingeborg Sorensen

U njegovoj ljubavnoj biografiji je i veza sa norveškom glumicom i modelom Ingeborg Sorensen, nekadašnjom Mis sveta i devojkom sa naslovne strane magazina "Playboy“.

- Treća supruga me je nagovorila da se vratim u Evropu. Norveška ima najveći standard, ali je hladno. Poslušao sam ženu, ali sam se prevario. Nisam mogao tamo da izdržim zbog klime. Posebno kad se preselite iz Los Anđelesa u Oslo. Ostao sam osam godina. Dobio sam i njihov pasoš. To je divna zemlja, ali se ja nisam tamo uklopio. Dobro sam se slagao sa ženom. Meni je bilo teško da se uklopim u tu kulturu. Norveška ima dve televizije i film skoro da ne postoji. Napravio sam tamo dve serije, ali je sve to bilo drugačije. Bio sam stalno nezadovoljan svojim životom. Počeo sam da dolazim u Srbiju. Shvatio sam da to tako ne može. Razveo sam se i vratio u Beograd - rekao je za Kurir.

Četvrta sreća

Reditelj je trenutno u skladnom braku sa novinarkom Žanom Karaklajić.

foto: Nemanja Nikolić

- U Srbiji sam se oženio i četvrti put. Ne volim da pričam o bivšim ljubavima, a satima mogu da govorim o Žani. Bio sam sa svim svojim ženama prijatelj dok je to trebalo. Žana je u stvari novinar. Ona je živela svuda po svetu. Sreli smo se u Beogradu - rekao je Karaklajić.

Nikada se nisam plašio

Kako nam je otkrio u ispovesti nikada nije imao problem da priđe ženama, ukoliko mu se dopadnu, te je istakao da muškarcima često nedostaje hrabrosti.

foto: Dragan Kadić

- A žene? Njima se nikad nisam plašio da priđem. Današnji muškarci imaju strah da priđu ženama. Baš kad sam imao u džepu samo 75 centi, upoznao sam se sa ženom koja je bilo prebogata. Bili smo godinu dana u vezi, a ona je znala kakvo je moje stanje. Nisam ništa krio. U ljubavi je sve stvar duše i energije - objasnio je Karaklajić.

