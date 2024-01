"ČOVEK I KADA ŽELI SAMO DA ŽIVI POŠTENO, TO DRUŠTVU ČESTO NIJE DOVOLJNO" Nikola Pejaković o novoj trilogiji i ulozi Branka Ćopića

Posle serija "Meso", "Kosti" i "Koža", koja se trenutno emituje na RTS, scenarista Nikola Kolja Pejaković priprema novu trilogiju "Jeretičke priče". Ova nova trilogija od po šest epizoda za glavnog junaka ima Branka Ćopića: u prvoj sezoni pisac naše mladosti, u drugoj policajac Branko Ćopić, a u trećoj je Branko Ćopić novinar.

Pejaković idejno kreće od sudbine pisca koji je sa "Jeretičkom pričom" 1950. pokušao da ukaže na probleme mladog društva, a dočekan je na nož.

- On govori o odnosu društva prema pojedincu u smislu da čovek i kada želi dobro i kada želi samo da živi, ništa drugo, da živi od svog rada, pošteno, da kaže ono što misli i oseća i da pomogne ako negde može, to društvu često nije dovoljno - rekao je Kolja za RTS i dodao da će glumiti lik Branka Ćopića ako to bude najbolje rešenje.

Inače, nakon izuzetnog uspeha serija "Meso" i "Kosti", kao završni deo Banjalučke trilogije od 20. januara premijerno subotom i nedeljom u 20 časova na Prvom programu RTS emituje se i serija "Koža". Seriju je režirao Saša Hajduković, a scenarista je Nikola Kolja Pejaković, koji kaže da je "Koža" njegova najličnija priča do sada.

