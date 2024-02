"ŠETAO SAM IZA ĐINĐIĆA NA ULICAMA, ALI GA NIKADA NISAM UPOZNAO" Mićanović: Od ove uloge nisam hteo da pravim imitaciju

Serija "Sablja", koju će publika od 24. februara gledati subotom i nedeljom na prvom programu RTS, bavi se ubistvom premijera Zorana Đinđića. Glavne uloge reditelj i kreatori ove priče Vladimir Tagić i Goran Stanković poverili su Draganu Mićanoviću.

- Mene su reditelji u dosadašnjoj karijeri uvek stavljali pred velike izazove. Ali moram priznati da, evo sad posle 30 godina bavljenja ovim poslom, ova dva divna mlada reditelja, autora ove naše serije, pred mene su stavila jedan od najdelikatnijih zadataka koji sam ikada imao do sada u karijeri - rekao je Mićanović na druženju s medijima, te otkrio da nije bilo lako igrati u ovom projektu:

- Nije mi bilo lako ni da sada odgledam prvu epizodu. Ako mi verujete, još uvek sam pod utiskom. Osećam kao da imam temperaturu. Nije lako vratiti se u to vreme, nije bilo lako snimati. Znači, nije bilo lako snimati na autentičnim lokacijama, na kojima su se neki događaji zaista i dogodili. Odgovornost, malopre je Goran rekao, mi smo preuzeli odgovornost za ovu seriju u skladu sa likom i delom našeg pokojnog premijera, kome je ta reč bila zaista jako važna i do koje je jako držao. Koliko smo uspeli, to je na publici da proceni.

Kada ste čuli vest da je ubijen premijer?

- Sećam se, tačno znam gde sam bio... bio sam u svom rodnom kraju, u Loznici. Raspakivao sam kofere jer sam se tada vratio u zemlju. Bio sam tri i po godine van zemlje, živeo sam u Londonu. Lagano smo se raspakivali i stigla je vest - komšinica nam je ušla u kuću sva izbezumljena i vikala: "Ubili su nam premijera"... To nikada neću zaboraviti.

Kažete, bilo vam je teško da radite ovu ulogu.

- Da, u svakom smislu. Iako glumački to nije zahtevno, ali uopšte taj čin ubistva... Mislim, teško mi je da pričam o tome. Pretpostavljate kako je to bilo jako stresno.

Šta očekujete?

- Znate kako, u dosadašnjoj karijeri dobijao sam različite kritike. I imao sam tu sreću da ih imam. I veoma pozitivne, i negativne, tako da... Navikao sam se. To je sastavni deo ovog posla. I kada želite da se bavite ovim poslom, pošteno, iskreno. Ne plašim se kritika, mislim da ću preživeti.

Da li ste poziv za ulogu Đinđića odmah prihvatili?

- Sa Goranom sam radio pre toga seriju "Nečista krv", s Vladom nisam sarađivao, ali njihov rad veoma cenim. Voleo sam njihovu seriju "Jutro će promeniti sve". Tako da nije bilo dileme kod mene. Naravno, nakon pročitanog scenarija. Mislim da je za svakog glumca osnovno - učenje.

Da li ste imali priliku da upoznate Zorana?

- Nisam ga poznavao. Mislim da smo se samo jedanput mimoišli. Bio je na jednoj od mojih predstava. Davno je to bilo. Ja sam jedan od onih hiljada ljudi koji su devedesetih šetali iza lidera opozicije Zorana Đinđića, Vesne Pešić i Vuka Draškovića, ali to su bili lideri tadašnje opozicije devedesetih, a onda i Koštunica kada se priključio. Tako da sam bio za promene, u stvari bio sam protiv vlasti. To je prva i još jedna vodilja koja me je vodila tada.

Niste hteli da pravite od ove uloge imitaciju?

- Nismo hteli da pravimo imitaciju, ali ni da zaobiđemo neke specifičnosti koje su krasile našeg pokojnog premijera. Taj brz, lucidan, vrcav govor, brze misli i ta energija koja je zaista plenila.

