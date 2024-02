ZVEZDE ZABLISTALE NA CRVENOM TEPIHU: Specijalna premijera serije "SABLJA" okupila vrh naše glumačke scene (FOTO)

Narednog vikenda na male ekrane stiže serija "Sablja", koja je nastala kao zajednička proizvodnja Radio-televizije Srbije i produkcije This and that Productions.

Večeras je upriličena specijalna projekcija u MTS Dvorani, a na crvenom tepihu su zablistale naše zvezde.

U glavnoj ulozi je novinarka Danica, koju tumači Milica Gojković. Majku novinarke Danice tumači Jasna Đuričić. Zorana Đinđića glumi Dragan Mićanović, a njegovu suprugu Ružicu Tihana Lazović.

U priči o ubistvu premijera i akciji "Sablja" neizostavni su i likovi Milorada Ulemeka Legije (tumači ga Sergej Trifunović), Mileta Lukovića Kuma (Miloš Timotijević), Dušana Spasojevića Duće (Bojan Navojec), braće Simović (Marko Gizdavić i Nenad Heraković).

Zatim: Sretka Kalinića (Dino Bajrović), Zvezdana Jovanovića (Bojan Krivokapić), Dejana Milenkovića Bagzija (Miloš Đurović), Ljubiše Buhe Čumeta (Ljubiša Miličić), Ljiljane Buhe (Anđelika Simić). Čedomira Jovanovića tumači mladi glumac Marko Grabež.

Na crvenom tepihu su se pojavili junaci serije, kao i glumci koje su pružali podršku kolegama.

Inače, pet godina su njeni kreatori Vladimir Tagić i Goran Stanković radili na pripremi, a od toga tri na razvoju scenarija. Producent serije je Snežana van Houvelingen, koproducenti su Nebojša Taraba, Miodrag Sila i Martička Božinovska. Serija je dobila podršku RTS, Filmskog centra Bugarske, i EU – u sklopu programa Kreativna Evropa.

