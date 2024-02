SRPSKA GLUMICA ZVEZDA I U BERLINU: Na marketu s "Narodnom dramom", a u talent programima Matija, Čarna i Gorana, a tu je i FCS

Tradicionalno i ove godine Filmski centar Srbije prisutan je na Filmskom festivalu u Berlinu u okviru Evropskog filmskog marketa (EFM).

Brojnim formalnim sastancima i neformalnim razgovorima promoviše se aktuelna srpska filmska produkcija, Srbija kao poželjna lokacija za snimanje filmova, podsticaji koje naša država pruža inostranim produkcijama, kao i nadolazeći projekti koji će obeležiti ovu i sledeću godinu na unutrašnjem, regionalnom i međunarodnom filmskom planu.

U okviru marketa Berlinale koprodukcija predstavljen je projekat "Narodna drama" Mirjane Karanović, producentske kuće "This and that", dok je na Talent prodžekt marketu predstavljen projekat "Put u utrobu" reditelja Matije Gluščevića, producentske kuće "Naked". U okviru programa Talenti Berlinala Srbija ima dva talenta: Čarnu Vučinić, producentkinju, i Goranu Jovanović, rediteljku.

Sa većim brojem selektora inostranih festivala dogovoren je novi dolazak u Beograd tokom ove godine u okviru programa "Belgrade Work in Progress" radi pregleda i potencijalne selekcije najnovijih srpskih filmova. Ivan Karl, v. d. direktora Filmskog centra Srbije, s predstavnicima FCS boraviće u Berlinu do srede.

