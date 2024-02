POSLE SMRTI SINA RAZBOLELA SE OD TUGE I UMRLA: Milovan Glogovac počiva pored supruge kojoj je srce prepuklo od žalosti

Protojerej stavrofor Milovan Glogovac, otac pokojnog glumca Nebojše Glogovca, sahranjen je danas na Starom pravoslavnom groblju u Pančevu.

foto: Damir Dervišagić, Dado Đilas

On je preminuo u noći između četvrtka i petka, šest godina nakon smrti sina Nebojše Glogovca, a počiva u porodičnoj grobnici sa suprugom Milenom.

Njegova supruga je preminula godinu dana nakon smrti sina, koja ju je duboko potresla i od koje se nije oporavila.

Milena Glogovac foto: Dado Đilas

- Obaveštavamo rodbinu, prijatelje i poštovaoce da je usnula u Gospodu naša draga Milena Glogovac, rođ. Samardžija. Opelo i sahrana drage nam pokojnice služiće se u Hramu svetog velikomučenika Georgija na Starom pravoslavnom groblju u Pančevu, u ponedeljak, 11. novembra 2019. godine u 14 časova.

Ožalošćeni: suprug prota Milovan, ćerka Bojana i zet Vule, snaja Milica, unučad Gavrilo, Miloš, Sunčica i Luka, jetrva Ljuba sa porodicom, braća Momir i Radivoje, snaje Anđelka, Dušanka, Ljubinka i Nada, zaove Milka i Ljilja sa porodicama i ostala mnogobrojan rodbina i prijatelji - navodi se u čitulji koju je njena porodica objavila tada u dnevnim novinama.

foto: Damir Dervišagić

Poznanici porodice i meštani istakli su ranije da se Nebojšina majka od bola za sinom ubrzo razbolela i umrla od tuge za njim.

Utehu pronašao u molitvi

Milovan je bio sveštenik u penziji. Svoj posao radio je časno i tokom decenija službe pružao je utehu mnogim majkama i očevima koji su ostali bez svoje dece, a svom bolu govorio je ovako...

Milovan Glogovac foto: Vladimir Šporčić

- Četrdeset godina sam sahranjivao ljude i mlade i stare i decu i pokušavao da im kao sveštenik pružim utehu, dam nadu, očuvam veru. Ali kada se meni desio gubitak, bio sam prepušten tome da sam nađem snage da očuvam sebe u bolu - pričao je Nebojšin otac, protojerej stavrofor Milovan Glogovac.

Milovan i Milena su bili u braku od 1968. godine i izrodili sina Nebojšu i ćerku Bojanu.

Potresne scene na sahrani

1 / 9 Foto: Damir Dervišagić

Na sahrani se okupila cela porodica Glogovac, a poslednji pozdrav pored unuka Gavrila i Miloša uputile su i Nebojšina udovica Milica i njegova prva supruga Mina. Cela porodica bila je ujedinjena u bolu, a najveću utehu unucima pružila je tetka Bojana.

Nebojša počiva u Aleji zaslužnih građana

Podsećamo, Nebojša Glogovac sahranjen je u Aleji zaslužnih građana u Beogradu, u istom redu gde su sahranjeni Dragan Nikolić i Velimir Bata Živojinović.

grob Nebojše Glogovca foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Nema dana da neko na njegovom grobu, i pre nego što ja tamo stignem da upalim sveću, ne upali kandilo ili ne ostavi cvet. To nije trenutak. To traje i to je odnos prema njemu i njegovom ovozemaljskom životu - govorio je prota Milovan.

Bonus video:

01:49 MIODRAG DRAGIČEVIĆ PRVI DOBITNIK NAGRADE NEBOJŠA GLOGOVAC Glumac odžao emotivan govor