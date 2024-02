"U "RADOVIĆU" SE NE GLEDAJU SAMO PREDSTAVE" Upravnica Bojana Karajović: Naša publika može da vidi i šta se dešava IZA KULISA

Nešto manje od godinu dana Bojana Karajović je na čelu Malog pozorišta "Duško Radović". Nije glumica, a ni rediteljka. Završila je menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti, a poslednjih godina radila je u Beogradskom dramskom pozorištu. Za Kurir govori o svom poslu, novim idejama i planovima.

foto: Đorđe Tomić

Vratili ste se u "Radović", gde se i počeli. Šta vas je zateklo?

- Nov rekonstruisan objekat na Tašmajdanu i iste koleginice i kolege, starije za deset godina. Oni su sjajni i posvećeni svom poslu. Međutim, u principu, neki prosek starosti kod nas je 54-55 godina, što je za dečje pozorište zaista i u smislu glumačkog ansambla i sektora tehnike problematično. Ipak, zatekla sam isti onaj žar, entuzijazam koji sam i ostavila kad sam odlazila 2014. u drugu ustanovu kulture. Mislim da su slični problemi i u drugim pozorištima za decu.

Kakvi su planovi za budućnost?

- Da se pozabavimo svim onim što čini ponudu Malog pozorišta "Duško Radović", da prečešljamo repertoar i vidimo šta je ono što je u ovom trenutku aktuelno i što zaslužuje da ostane na njemu. Veliki broj predstava se izvodi, na repertoaru je četrdesetak, a trenutno osluškujemo publiku i plan je da broj produkcija koje se izvode u okviru repertoara smanjimo na dvadesetak. Želimo da omogućimo svakoj predstavi kontinuitet i optimalan život.

Po uzoru na BDP, i mi ćemo raditi repertoar na tri meseca, što će omogućiti bolje funkcionisanje i zaposlenih i kuće, a takođe nam je u planu realizacija novih produkcija. U martu počinje da radi novu predstavu Nikola Zavišić po knjizi Toma Telehena "Kako je ozdravio cvrčak", koja tretira problem depresije u najmlađem dobu. Nakon toga nas očekuje premijera predstave "Matilda" čiju režiju potpisuje Nebojša Bradić, kao i predstava za bebe do 18 meseci po zamisli Dalije Aćin Telander.

foto: Đorđe Tomić

Koliko vam je iskustvo u Beogradskom dramskom pomoglo?

- Različito funkcionišu pozorišta za odrasle i decu. Saradnja s Jugom Radivojevićem bila mi je značajna i dragocena, a primere dobre prakse već primenjujemo i u "Radoviću".

Koja je misija pozorišta za decu?

- "Radović" je vrlo specifična ustanova kulture, jer ne tretira dolazak u pozorište samo u smislu gledanja predstave već šire posmatramo našu publiku i ono što treba da joj pružimo. U zavisnosti od tema koje predstave obrađuju i kom su uzrastu namenjene, kad je reč o organizovanim posetama, najčešće šaljemo dramskog moderatora u grupu, da li je to vrtićka ili školska, koji onda s njima obrađuje određenu temu i priprema ih na ono što bi trebalo da vide na sceni, a obavezno nakon toga sledi razgovor s publikom. Takođe, skoro smo uveli u kontekst pozorišnog bontona jedan program koji omogućuje deci da vide na koji način njihovo ponašanje u sali može da utiče na glumca. Sprovodimo vođenje publike kroz pozorište iza scene i u jednom segmentu te ture omogućujemo im da stoje na sceni. Uključimo reflektor i uperimo u posetioce koji su u tom trenutku na sceni, a onda ih iz sale ometamo. Pored toga otkrivamo im na koji način se na sceni pravi i ruši scenografija, pokazujemo im kako funkcioniše scenska mehanika. Deca, mladi, njihovi roditelji uvek su zainteresovani za ovakve sadržaje.

foto: Đorđe Tomić

Da li planirate da proširite ansambl ovog teatra?

- Pre nego što sam postavljena na mesto direktora, primljeni su Dubravka Kovjanić i Nikola Kerkez, što je veliko pojačanje. Nemamo u planu da zapošljavamo glumce u skorijoj budućnosti, ali imamo sjajne mlade ljude koji su nam stalni saradnici, takozvani paušalni saradnici. To su Mladen Lero, Mladen Vuković, Filip Stankovski, Đorđe Stojković i Lana Karaklajić. I to je nova mlada energija koja zaista doprinosi i čini da predstave budu divne i fantastične. Imaju specifičnu komunikaciju s publikom koju deca obožavaju i to je ono što se ceni.

foto: Zorana Jevtić

Imamo li šanse da vidimo Bikovića možda u nekoj predstavi?

- Zasad ne, ali sam sigurna da će nas posetiti kao gledalac, to jest publika, sa svojom porodicom

.Šta su hitovi "Radovića"?

- Pre svega moram da istaknem prvu premijeru koju smo imali s novom upravom. To je predstava "Beskrajna priča", koju je režirala Ana Tomović i za koju se danas traži karta više. Svakako tu su i predstave koje su već neko duže vreme na repertoaru - "Škola rokenrola", "Bambi", "Snežna kraljica", "Kad je bio mrak" i "I sudbina mladog Čarlija". Za mlade to su "Dečak s koferom" i "San letnje noći".