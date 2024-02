KONCERT JELENE GAVRILOVIĆ U ČAČKU POSVEĆEN SONJI SAVIĆ: Evo ko će biti njena gošća i gde možete preuzeti BESPLATNE ULAZNICE

Naša poznata glumica izuzetnog glasa, Jelena Gavrilović, održaće koncert filmske muzike – „Cinema acoustic“ 23. februara sa početkom u 20.00 u Kulturnom centru Čačak, u okrviru finala Prestonice kulture Srbije - Čačak 2023, projekta Čačanska Rodna. Besplatne ulaznice za ovaj koncert mogu se podići na biletarnici Kulturnog centra Čačak.

Koncert je Jelena Gavrilović posvetila legendarnoj Sonji Savić koja je rođena u Čačku, 1961. godine.

foto: Branko Koljajić, MTS Dvorana promo

Kako je Jelena izjavila, ona bi volela "da se zajedno prisetimo svih onih numera iz domaćih ali i stranih filmova na kojima smo odrastali".

Specijalna gošća večeri je glumica Katarina Radivojević sa kojom će Jelena prvi put nastupiti uživo, a na sceni će takođe biti izuzetni muzičari: Gabor Bunford (saksofon i klarinet), Miloš Šikman (perkusije), Marko Atanacković (klavijature), Banko Banković (gitara).

foto: Srpsko filantropsko udruženje / Nikola Bradonjić

Glumica Jelena Gavrilović dobila je nedavno ovacije publike na tri koncerta “Dizni 100” (Disney100”) u Beogradu. Jelena je izvela čuvene numere iz oba dela popularnog animiranog hita “Zaleđeno kraljevstvo” (“Frozen”), po čemu je poznata i van granica naše zemlje: “Sad je kraj” (Let It Go”) i “Meni neznano” (“Into the Unknown”). Ona je dala glas za srpsku verziju Elze, a Dizni studio je upravo Jelenu Gavrilović uvrstio među 25 najboljih glasova za tu ulogu.

